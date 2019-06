Scopri come scolpire braccia e gambe grazie al rowing.

Con l’arrivo delle prime giornate di caldo, l’esigenza improvvisa di indossare maniche corte ha portato un po’ tutte a prestare maggior attenzione alla braccia, magari scoprendole non esattamente toniche. Si tratta di un problema comune che può essere risolto con gli giusti allenamenti. Tra questi, uno sempre più in voga è il rowing, una disciplina pensata appositamente per scolpire non solo le braccia ma anche le spalle, dando alla propria figura un aspetto più tonico e piacevole.

Rowing, scopriamo di cosa si tratta

Il rowing è una disciplina che prende spunto dai movimenti del canottaggio e che se seguita con impegno può portare ad ottimi risultati. Spingendo il corpo a far lavorare diversi muscoli si rivela utile per svariate zone come l’addome e le gambe, agendo con maggior efficacia su braccia e spalle.

Si tratta di un’attività che si può svolgere al chiuso, attraverso un vogatore (concept) che migliorato negli anni ha portato a quello che oggi viene riconosciuto come rowing.

In pratica, ci si troverà ad eseguire i classici movimenti che si fanno in una canoa senza però uscire dalla palestra. Esercizio in cui, grazie ad un sedile mobile, si possono effettuare una serie di movimenti sincronizzati che, oltre a far bruciare non poche calorie, aiuteranno anche a modellare le varie parti del corpo.

Una volta che si è deciso di sperimentare il rowing è giusto sapere che esistono due modalità diverse. La prima è il rowing indoor ovvero la versione più classica in cui attraverso il macchinario si possono controllare valori come sforzo e velocità.

La seconda è il rowing group, ovvero una sessione da fare in gruppo (un po’ come per lo spinning) seguendo il tempo scandito dall’istruttore e tutto per rendere l’allenamento più divertente e meno monotono.

In questo modo, anche se l’estate è ormai vicina, si potrà iniziare a dare una forma a braccia e spalle e tutto, tenendo in allenamento l’intero corpo, bruciando calorie e mantenendosi in forma in allegria. Un’alternativa perfetta per chi ha poco tempo ma desidera ottenere dei risultati rapidi senza dover stare per troppe ore chiuso in palestra.

