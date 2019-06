Chi ha detto che per perdere peso bisogna affidarsi sempre ai classici esercizi? Ora puoi allenarti in aria con l’antigravity pilates. Scopri come funziona

Un vero e proprio trend nel mondo del fitness, che oltre ad essere all’ultima moda fa anche lavorare il nostro corpo, facendoci divertire e sperimentare un modo tutto innovativo di fare esercizio fisico.

L’antigravity pilates (questo il suo nome in inglese, che letteralmente significa “pilates antigravità”), indica una modalità di allenamento che prende ispirazioni dalle basi classiche del pilates e dello yoga e trova la sua applicazione “in aria”.

Come si pratica? La sua unicità sta nell’utilizzo di alcuni supporti e altalene fatti di stoffa, che vengono fatti calare dal soffitto. Proprio attraverso il loro uso, potremo concentrare tutti i benefici dell’esercizio sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni.

Proprio per questo motivo, questa pratica si rivela un ottimo alleato per chi lavora spesso in ufficio o svolge degli impieghi che obbligano a restare seduti o a essere sedentari, o più semplicemente a chi vuole correggere i problemi della propria schiena.

Antigravity pilates: ecco come si pratica il nuovo trend del fitness

Questa tipologia di pilates non richiede un grande allenamento pregresso, ma sicuramente richiede attenzione per seguire tutte le fasi di cui le sue sessioni sono composte.

Un’amaca di stoffa dovrà essere predisposta e posizionata a 15 centimetri circa dal pavimento. Su di essa si farà un primo riscaldamento, poi si svolgerà la fase centrale, utile al rinforzo e all’allungamento muscolare, e infine l’ultima fase (chiamata anche “cooldown“), utile a rilassarsi con tanto di luci soffuse, musica soft e candele.

Quali benefici dona? A giovarne è sicuramente l’equilibrio e la flessibilità di tutto il corpo, come anche il sistema circolatorio e linfatico più in generale. Infine, questa tipologia di pilates è consigliatissima a chi ha bisogno di eliminare lo stress e ritrovare l’equilibrio mentale.

Fitness e forma fisica: cosa fare quando la palestra non dà risultati?