Sossio e Ursula non si sono più separati da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne. Il cavaliere ha stupito la dama con un regalo inaspettato.

Che nessuno osi dividere ciò che Maria De Filippi a Uomini e Donne ha creato.

Da quando hanno abbandonato gli studi Elios di Roma, la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo non si è mai più separata. Soprattutto dopo la nascita della piccola Bianca.

Il cavaliere però non dà mai per scontata la sua donna, così nelle scorse ore l’ha sorpresa facendole recapitare qualcosa che non si sarebbe mai aspettata di vedere: un anello.

Uomini e Donne: Sossio Aruta stupisce Ursula Bennardo

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto recapitare alla sua dama un anello, ma non un anello qualsiasi. Sossio ha regalato una fede ad Ursula.

Un pegno d’amore non indifferente visto che Sossio e Ursula pensano al matrimonio da qualche tempo. La fede, invece di avere incisa una data, ha un nome ben preciso: Bianca, il nome della loro bambina.

Ursula Bennardo ha dichiarato sul suo profilo social che purtroppo lei e il suo compagno non possono sposarsi in chiesa come vorrebbero. In quanto sia lei sia Sossio Aruta sono divorziati e la loro precedente unione è già stata benedetta dalla religione cattolica. Certo, resta pur sempre il matrimonio civile ma la coppia percepisce questo tipo di unione come un qualcosa di burocratico e non un atto di amore vero e proprio.

Per Sossio e Ursula di Uomini e Donne il loro amore è già stato celebrato grazie alla nascita della piccola Bianca e non potevano chiedere pegno d’amore migliore di questo. Tra l’altro, la dama ha rivelato come mai hanno scelto di chiamare la loro bambina così. Bianca è il nome della mamma di Sossio Aruta, con cui il cavaliere ha un ottimo rapporto. E’ stato un omaggio che la coppia ha voluto renderle.

Tra l’altro, negli scorsi giorni, la coppia ha comunicato ai fan di aver ricevuto un regalo inaspettato da Simona Ventura.

