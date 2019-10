Uomini e Donne, la svolta nella vita di Ursula Bennardo e Sossio Aruta è arrivata con la nascita di Bianca, Ecco i loro progetti per il futuro.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono diventati di nuovo genitori solo da una settimana e si vogliono godere la piccola Bianca. Ma intanto hanno fatto un bel regalo a tutti i loro fans. Invece condividere le foto della bimba sui social, hanno deciso di farsi intervistare dal settimanale ‘DiPiù’ per condividere con loro tutta l’emozione.

Una svolta fondamentale nel loro rapporto perché non tutto nella coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne è sempre andato bene. Anzi, sono stati anche vicini alla rottura, prima di capire che i loro sentimenti erano più forti. E allora adesso tutti si chiedono se non sia arrivato il momento per le nozze, le seconde per entrambi.

In realtà ci hanno pensato pure loro, ma Ursula sull’argomento è chiara. Quando Sossio è venuta a trovarla il giorno dopo la nascita della bimba, come pegno d’amore le ha regalato le fedi nuziali. Quella di Ursula ha anche un diamante, quella dell’ex calciatore no. Ma all’interno è anche inciso in nome della piccola Bianca ed è un primo passo.

Il prossimo sarà una grande festa perché entrambi sono stati sposati e separati. Quindi non sarebbe possibile per loro sposarsi in chiesa e l’unione solo civile non interesse a nessuno dei due. Ecco perché presto faranno benedire le loro fedi durante una grande cerimonia. “Per noi sarà come sposarci davanti ai nostri figli, ai parenti e agli amici che abbiamo conosciuto da Uomini e Donne in poi”, ha spiegato la Bennardo.

Ursula Bennardo conferma: lei e Sosiso stanno bene così

L’intervista però è servita anche per raccontare tutte le ultime settimane prima del parto. Cpon il suo ginecologo aveva già deciso di optare per un cesareo, perché a 37 anni non voleva che la bambina corresse rischi con un parto naturale. Ma una decina di giorni prima della data scelta, ha cominciato ad avere dolori e contrazioni, segno che Bianca spingeva per nascere.

Il parto è andato benissimo, ma entrambi hanno scelto di fermarsi qui: “Dico basta. Pensi che io già prima di incontrare Sossio avevo fatto una visita perché desideravo non avere più figli. Siamo felici così. Ora io e Sossio preferiamo crescere Bianca e pensare un po’ a noi stessi”.

E la scelta del nome? La spiegazione dell’ex dama di Uomini e Donne è semplice: Bianca è anche la mamma di Sossio, una donna con la quale ha un rapporto bellissimo. Adesso la sta aiutando molto con la bimba, era giusto onorarla così.

