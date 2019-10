“Ha avuto un tumore” e il web distrugge Giorgio Panariello

Giorgio Panariello finisce nel turbine del web per una frase sbagliata durante la trasmissione “Tale e Quale Show”

Durante la puntata di Tale e Quale è andata in onda su Rai1 Giorgio Panariello è inciampato in una clamorosa gaffe che a parecchi non è andato giù.

Carlo Conti ha presentato come al solito e si era appena esibita Tiziana Rivale nei panni di Anastacia, quando il comico si è lasciato andare ad un commento che, se evidentemente voleva essere nient’altro che burlesco, è finito per innescare una forte polemica sui social.

” Perché Anastacia ha le poppe grosse”, ha chiesto alla Rivale un ignaro Panariello. Battuta infelice perché la cantante americana è stata operata più volte, per cercare di vincere un tumore al seno. “Anastacia non ha affrontato il cancro e una doppia mastectomia per sentirsi dire che ha le poppe”, si legge quindi su Twitter. E ancora: “Ho percepito del gelo per la “battuta” sul petto di Anastacia/Tiziana Rivale, per mille motivi che non c’è nemmeno bisogno di elencare. Giorgio Panariello non si smentisce mai, perennemente fuori luogo“.

Insomma, una frase da evitare, che al pubblico ha dato parecchio fastidio.