Roma oggi pomeriggio è stata ‘teatro’ di una sparatoria vicino l’Hotel Sheraton. Tanto terrore per le strade dell’Eur. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Oggi pomeriggio a Roma, per la precisione all’Eur vicino l’Hotel Sheraton, ha avuto luogo una sparatoria. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che sarebbero stati avvertiti dai testimoni che avrebbero sentito i colpi di pistola.

Per il momento non è ancora chiara la dinamica e i dettagli dell’avvenimento ma sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire quanto accaduto e denunciato dai testimoni.

