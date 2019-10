Mariam Rouass chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Mariam Rouass è una parrucchiera e cantante di 18 anni. Lei è nata del 2001 ed ha origini marocchina ma adesso vive a Bergamo. Ha tre fratelli, due di essi vivono all’estero. Fin da piccola si appassiona alla musica mostrando da subito fantastiche doti canore e un grande talento. Ma questo suo amore per il modo musicale la porta ad avere con i genitori un rapporto conflittuale.

Tuttavia non demorde e si presenta sul palco di X- Factor. Cosi facendo riesce a far cambiare, almeno in parte, l’opinione dei suoi genitori: “Ho 18 anni, la vita è la mia e ora posso decidere quello che è meglio per me. Quando riuscirò a pagare le bollette di mio padre forse capirà che so fare veramente qualcosa!” Ma scopriamo qualcosa di più su di lei!

Nome: Mariam Rouass

Età: 18 anni

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Bergamo

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: parrucchiera

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Mariam Rouass: Instagram

Mariam Rouass è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 20,7mila persone e conta solo 111 post, un profilo molto recente creato nell’aprile del 2018. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici ed alla sua famiglia. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e le sue più grandi passioni. Sui social è possibile trovare numerosi profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la sua partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto: la ragazza, infatti, ci tiene molto alla sua privacy.

Mariam Rouass: carriera

Mariam Rouass, come detto in precedenza, si avvicina al mondo della musica fin da piccola. Infatti, come riporta il xfactor.sky.it, all’età di 5 anni rimane affascinata da Kelly Roland, che ha preso come suo modello di riferimento anche se ora la sua cantante preferita è Beyoncé.

Nella sua vita, forse anche per colpa dei genitori, non ha mai preso lezioni di canto ma questo non le ha impedito di scrivere anche qualche inedito. Predilige scrivere testi in inglese.

Nel 2019 decide di partecipare ad X-Factor, con la sua meravigliosa voce riesce a conquistarsi un posto per i Boot camp fino a rientrare tra i dodici fortunati che parteciperanno alla Live. Su di lei, il suo coach, Sfera Ebbasta ha affermato: “Mi piacciono le persone che non si pongono limiti e che ce le mettono tutta per raggiungere il proprio sogno e tu sei tra queste.”

