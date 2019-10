Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Verissimo: “Silvia è una ricchezza”

Intervista di coppia per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Verissimo. Parlando della figlia Silvia, dicono: “è una richezza, ma c’è stata una grande fatica”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli raccontano la loro vita di coppia a Verissimo. Nella puntata in onda sabato 19 ottobre, il conduttore e la sua bellissima moglie svelano a Silvia Toffanin il segreto del loro matrimonio parlando soprattutto dei rapporti con i figli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Verissimo: “Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli”

Reduci da un viaggio negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano, Paolo Bonolis che nel suo libro ha dichiarato di aver sofferto molto per lui, con la moglie Sonia Bruganelli svela i dettagli della loro vita insieme. “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’”, ha raccontato il conduttore.

Il racconto di Paolo e Sonia parte così da lontano. Quando si conobbero, Bonolis aveva già due figli e per Sonia non fu facile entrare in quella realtà. “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.

La Bruganelli, però, fu brava ad entrare in punta di piedi nella vita di Paolo: “Mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.

Sulla figlia Silvia che Bonolis, nel libro “Parlo da solo” definisce “luce allo stato puro”, Sonia ha parlato anche delle difficoltà affrontate nel crescere una bambina nata con un problema di salute. “Silvia è una ragazza che è contenta della felicità degli altri, perché ha una grande sensibilità, provata da quello che ha vissuto. Però, non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”.

Infine, Bonolis ha parlato anche della sua spiritualità: “Ogni sera, prima di addormentarmi, penso con gratitudine a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere nella mia vita: c’è mio padre, c’è il padre di Sonia, ci sono i miei nonni. Ringrazio tutti, anche Sandra e Raimondo: li saluto perché mi sento un po’ in debito nei loro confronti”.

