Gli haters del web questa volta hanno colpito Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: “pensa ai tuoi figli, hanno bisogno di un dietologo”. Scopri di più

Si sa, il mondo del web e dei social in particolare è assolutamente libero: chiunque può scrivere e pubblicare proprie opinioni o manifestare il proprio dissenso. A volte però, si rischia di lasciarsi trasportare dall’odio e di commentare a briglia sciolta.

Questo è quello che è successo ieri proprio a Sonia Bruganelli, coniuge di Paolo Bonolis dal 2002 ma con il quale ora, secondo i rumors, sembrerebbe esserci qualche attrito.

Le critiche sono arrivate sul profilo Instagram dell’imprenditrice e opinionista televisiva, che in questi anni di matrimonio ha avuto ben 3 figli dal presentatore e conduttore. E il veleno di una commentatrice si riversa proprio sulla sua condotta da mamma, ma lei taglia a corto e non lascia spazio a ulteriori battute..

Gli haters contro la Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: ecco cosa dicono le critiche riferite ai 3 figli della coppia

“Cafona burina coatta arricchita! Ma vai a zappare la terra!!!”: è così che la attacca una follower sotto una foto postata ieri dalla Bruganelli e apparentemente molto tranquilla. Si vedono ritratte delle poltrone, un salotto di parquet e sullo sfondo il mare.

E poi il commento contro la moglie di Bonolis continua, e si rivolge anche ai suoi figli e alla loro educazione alimentare: “E pensa un po’ ai tuoi figli invece di fare la figa!!! I primi due, soprattutto la prima, poverina….hanno un bisogno urgente di una visita da un bravo dietologo!!! Chissà ora al mare..”

Infine però, l’opinionista e imprenditrice ormai habituè dei social, non si lascia intimorire e decide di rispondere con tranquillità e fermezza in un altro commento: “Mamma mia…chissà che vita di me..a che fai per passare le tue giornate a vedere le mie foto e poi a stare così male da prendertela con dei ragazzi che non sanno nemmeno che esisti…”

