Paolo Bonolis a cuore aperto: “Ho sofferto molto per mio figlio Stefano”

Paolo Bonolis a cuore aperto racconta il difficile passato avuto con il suo primogenito: “Ho sofferto molto per mio figlio Stefano”

Solo qualche giorno fa solo comparse le foto di Paolo Bonolis al matrimonio di suo figlio Stefano con Candice Hansen, un giorno davvero importante al quale non poteva mancare. Le nozze con Candice Hansen si sono svolte a New York e sono stante a dir poco meravigliose. Tuttavia i rapporti con il suo primogenito non sono sempre andati bene.

Quattro anni dopo la sua nascita, il conduttore ha preso una decisione davvero importante. Lui ha abbandonato il figlio alla madre per inseguire i suoi sogni, ovvero far carriera nel mondo dello spettacolo. È stato proprio Paolo a raccontarlo nel suo libro Perché parlavo da solo.

In esso racconta il rapporto non sempre semplice con il figlio nato dal suo primo matrimonio: “Quando è nato non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”.

Paolo Bonolis: il rapporto con i figli

Paolo Bonolis è felicemente sposato con Sonia Bruganelli. Con lei ha avuto tre figli, Davide che ha 15 anni, Silvia che ha 17 anni e Adele che ha 12 anni. Mentre dalla sua prima moglie, con la quale è stato sposato dal 1983 al 1988, ha avuto il novello sposo Stefano e anche un’altra figlia, Martina. Ed è proprio sui suoi figli che il famosissimo conduttore di Avanti un Altro ha voluto spendere qualche parola.

Ha infatti scelto: “Martina è l’espressione più pura della dedizione e della compulsività creativa, assiste bambini con problematiche e scrive per il teatro. Silvia è luce allo stato puro. È sgusciata fuori dalle difficoltà che la vita le ha riservato fin dalla nascita, curandosi con il divertimento e con il sorriso. Davide ha un’ironia velocissima e un grande talento per lo sport, anche se è pigro quanto me, mentre Adele quando c’è da faticare per un obiettivo, non si tira mai indietro e ha un’intelligenza vivacissima”.

