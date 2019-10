Luca Onestini ha duramente attaccato su Instagram Elenoire Casalegno. Il motivo? La conduttrice avrebbe dichiarato notizie false sull’ex tronista.

Luca Onestini, sin dai tempi di Uomini e Donne, si è sempre mostrato al pubblico del piccolo schermo come un ragazzo schietto e sincero. A volte, forse, anche un po’ troppo.

Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, l’ex fidanzato di Ivana Mrazova si è duramente schierato contro Elenoire Casalegno per aver riportato alcune dichiarazioni che non corrisponderebbero a verità.

Il tutto, sarebbe documentato attraverso alcune clip, in quanto le false notizie sul fidanzato di Ivana Mrazova sono state annunciate durante la diretta della scorsa puntata di Vite da copertina, il programma che la Casalegno conduce al fianco di Giovanni Ciacci e Alda D’Eusanio.

Luca Onestini: “Elenoire Casalegno? Poco professionale”

Luca ha sbottato sul suo profilo social in quanto non ha particolarmente apprezzato che Elenoire Casalegno non sia informata prima di lanciare una notizia in tv.

La conduttrice di Vite da Copertina ha dichiarato che Luca e Ivana hanno rifiutato di prendere parte alla nuova edizione di Pechino Express per problemi di natura economica. In quanto il programma prevede, per contratto, che i concorrenti non utilizzino i loro profili social durante la registrazione della trasmissione. Ciò, per i due influencer, comporterebbe una perdita in termini economici.

Onestini ha smentito assolutamente quanto riportato in trasmissione, affermando che questa non è la verità. “La Casalegno avrebbe dovuto informarsi. Ha fatto soltanto una figura di me**a!” ha sbottato sul web l’ex tronista.

La lite tra Luca Onestini ed Elenoire Casalegno ha sorpreso il web, che di certo non si sarebbe mai aspettato uno scontro tra i due, vista la profonda stima che provavano l’uno per l’altra. Anche se, in tutto questo, Luca non ha chiarito il motivo del suo rifiuto a Pechino Express.

In molti sostengono perché sia in crisi con la sua compagna, ma Ivana Mrazova ha smentito la notizia. Il motivo, probabilmente, è puramente legato agli impegni lavorativi. La coppia, dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, è sommersa dagli impegni. L’ex tronista di Uomini e Donne è impegnatissimo con la registrazione del suo programma radio.

Luca è più felice che mai al fianco della modella ceca. Quest’ultima, di recente, ha anche subito un’operazione e il messaggio social di Ivana ha emozionato e non poco i suoi fan.

