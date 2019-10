Cucina sana: crazy cake senza burro, uova e latte-VIDEO

La Crazy Cake una torta americana dovvero golosa ma che non contiene burro, uova, latte e lievito.

Una torta matta, la ‘crazy cake’ ricetta nata in America durante la grande depressione quando le casalinghe inventarono questa torta con quello che avevano in casa e senza i tipici ingredienti dei dolci come latte, uova, burro e lievito. Questa torta sarà perfetta per colazione o per una merenda, soprattutto per i più piccoli.

Una delle ‘cake’ tipiche americane come la pumpkin cake, la famosa torta di zucca perfetta da preparare in questo periodo. Ma scopriamo insieme come preparare la ‘crazy cake’ e soprattutto quali sono i pochi ingredienti per fare questo dolce buonissimo.

Come preparare la Crazy Cake, il video tutorial

Per preparare la Crazy Cake, avrete bisogno di:

200 grammi di farina bianca ‘0’

150 grammi di zucchero di canna

40 grammi di cacao amaro

5 grammi di bicarbonato di sodio

50 ml. di olio di semi di mais

1 cucchiaio di aceto di mele o di aceto

250 ml. di acqua

1 pizzico di sale

Dopo aver preriscaldato il forno a 160°C preparare l’impasto versando in una ciotola, la farina, lo zucchero ed il cacao in polvere. Aggiungere poi l’acqua, l’olio di mais ed un pizzico di sale. In un’altra ciotolina preparare l’agente lievitante, il bicarbonato con l’aggiunta dell’aceto di mele. Si formerà una schiuma lievitante da aggiungere al composto della torta.

Versare il composto in una teglia dal diametro di 20 centimetri e cuocere a 160°C per circa 35 minuti. La torta potrà essere servita spolverizzata con zucchero a velo o servendo la fetta con dei ciuffetti di panna montata.

