Denuncia ex per gli effetti dei loro rapporti sulla sua vagina

Una donna cita in giudizio il suo ex ragazzo perchè, come riportato da The Mirror, il suo membro “troppo grande” avrebbe “slargato” la sua vagina

La questione delle dimensioni del membro maschile e dell’aspetto della vagina non è cosa da sottovalutare. Mentre per gli uomini una giusta dimensione e lunghezza sono segni di virilità, per una donna una vagina bella ed elastica nel tempo è un vero culto. Non c’è quindi da stupirsi se questa storia avvenuta nello Zimbabwe sta avendo una risonanza mondiale.

Questa storia non lascia indifferente anche perchè scuote il mito secondo il quale per avere una vita sessuale fiorente servirebbe un membro grande.

Quest’uomo purtroppo ha subito dei risvolti per avere un “impressionante” membro riproduttore. E per una buona ragione, la sua ex ragazza l’ha citato in giudizio poichè un membro così prominente le avrebbe “slargato” la sua vagina. La donna ha chiesto che questo “pericoloso” stallone pagasse per la sua chirurgia protesica. Ecco cosa riporta The Mirror su questa insolita storia.

