Da Bangkok Giulia De Lellis inizia a pensare al suo grande ritorno e promette: “Ne sto inventando un’altra delle mie!”

Aveva detto di aver bisogno di una pausa:

“Sono giornate veramente intense perché sto preparando tutto per poter staccare e andarmene un po’ lontana, in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare tutto”

Giulia De Lellis aveva giurato che ne sarebbe trascorsa di acqua sotto i ponti prima d rivederla ma, a quanto pare, l’attesa potrebbe esser assai più breve del previsto.

L’influencer ha infatti condiviso uno scatto di tutto relax dalla sua vacanza in quel di Bangkok, lasciando però spazio a una didascalia che fa sperare non solo in un ritorno assai vicino ma anche più che scoppiettante.

Giulia De Lellis su Instagram prepara il grande ritorno

“La mattina qui è meravigliosa .

Inizia con calma tra la natura, il relax e tante nuove idee.

Ne sto inventando un’altra delle mie!

Tranquilli, non spaventatevi .. prometto che questa volta svelerò tutto in punta di piedi ✨

#GDL#tezenis#adv#gdlcomeback

@tezenisofficial”

E’ una Giulia De Lellis nel pieno della vacanza tanto attesa quella che, via Instagram, fa capire di esser già con la testa al suo ritorno.

Tra un bacio con il suo Andrea Iannone e uno scatto con gli amici Giulia pare covare qualche sorpresa.

Se iniziavate infatti a sentire la mancanza dell’influencer più chiacchierata d’Italia, niente paura: Giulia De Lellis progetta già un ritorno in pompa magna e, a quanto pare, a breve potrebbe farci avere le prime indiscrezioni su quanto ha in serbo per noi.

Dopo il gran vociare attorno al suo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, chissà con quali effetti speciali Giulia De Lellis progetta di calamitare ora l’attenzione generale.

La vacanza a Bangkok presto potrebbe dunque giungere al termine e tutti scopriremo che cosa l’influenzar ha in serbo per noi. Occhi e orecchie ben aperti dunque: Giulia De Lellis sta per tornare!

