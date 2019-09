Giulia De Lellis paparazzata in dolce compagnia di Andrea Damante

Giulia De Lellis è stata paparazzata ieri sera al party di Vogue Japan in dolce compagnia del suo ex fidanzato Andrea Damante

Il libro di Giulia De Lellis sulle corne ricevute da Andrea Damante sta creando molto scalpore e gossip sul web e sui social. Ma a pochi giorni dal rilascio di “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, la giovanissima influencer è stata avvistata in compagnia dell’ex tronista, nonché sua ex fiamma, Andrea Damante.

I due si trovava a Milano in occasione della Fashion Week, inaugurata martedì 17 settembre e in corso fino a lunedì 23, e sono stati paparazzati ieri sera in occasione del party organizzato per celebrare i 20 anni di Vogue Japan. Ovviamente era inevitabile che i due passassero inosservati e la foto condivisa da gossiptvofficial, ne è la prova assoluta.

La foto molto scusa mostra l’ex coppia di uomini e donne mentre scambia due chiacchiera, una manciata di battute e poi ognuno per la sua strada. Lui si è infatti allontanato insieme ad alcuni amici e ha raggiunto l’ex tronista Marco Cartasegna e Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis: le forti parole scritte nel libro

Intanto il libro di Giulia De Lellis è sulla bocca di tutti e alcuni stralci fanno molto discutere sui social. Un insieme di aneddoti e rivelazioni sulle sue precedenti relazioni in particolare sulla storia finita male tra lei e Andrea Damante.

In alcuni tratti l’influencer si lascia andare anche a duri sfoghi, com’è giusto che sia. Infatti in una parte del libro afferma: “Ripenso alle mattine in cui mi svegliavo al suo fianco e mi sentivo la donna più fortunata del mondo. Eppure per me ogni giorno era una sorpresa. Peccato che questo soggetto, magari fino a poche ore prima, avesse preso, toccato e baciato un altro corpo”.

Poi aggiunge: “Sono stata l’ennesima figurina della sua collezione. Avrà usato almeno le precauzioni? Uno schifo. Prendete gli insetti, i topi di fogna, i piedi sporchi, la puzza di sudore, i cassonetti della spazzatura. Tutto ciò che vi fa venire più la nausea. Mettetelo insieme e sommate il disgusto e aggiungetene altro, in quantità. Mescolate bene, fino ad ottenere un composto di m**da”.

