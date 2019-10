Capelli: il colore top dell’autunno-inverno 2019/20? Il viola

Capelli: il colore top di questo autunno-inverno sarà il Lilac Hair, il viola in tutte le sue sfumature, scopri le varianti con il grigio, il blu, il rosa e le modalità più trendy

Capelli tendenza autunno inverno colore viola (Istock Photos)

Se pensavate che l’autunno e l’inverno fossero delle stagioni scure, grigie e per nulla colorate, be vi sbagliavate di grosso perché questo inverno il colore top sarà proprio il Lilac Hair. Cos’è? Semplicemente il colore viola, in tutte le sue sfumature. Un colore particolare che, però, nelle sue molte sfumature e varianti sta bene davvero a tutte, dalle teenager alle donne in carriera, l’importante è trovare la giusta sfumatura. Non ci sono concorrenti: i capelli dell’autunno 2019 che porteremo fino all’inverno 2020 avranno il colore violetto secondo i trend. Sì, il tag Lilac Hair, letteralmente capelli violetti, conta su Instagram oltre 200mila post che si muovono a suon di like nella sezione trending e che non possono lasciarti indifferente. Niente dubbi, qui, perché ogni taglio di capelli questo autunno amerà il violetto, puoi scommetterci, e ti rimane solo da sceglie la tonalità di tinta sui capelli – rigorosamente Lilac – su cui fare affidamento. La tendenza capelli dell’autunno 2019 colore viola è infatti per tutte, sia che tu abbia tagli di capelli lunghi o i capelli corti, e riempie di magia la tua stagione fredda. Pronta a dire sì al colore capelli più sexy dell’autunno-inverno 2019-20? Scommetto proprio di sì

Capelli Trendy? Sì al colore Lilac Hair

Capelli tendenza autunno inverno colore viola (Istock)

Non sapete cosa sia il Lilac Hair? Semplicemente il colore che questo autunno – inverno sarà il più seguito dalle donne più trendy del mondo: il violetto! Questo colore dona a tutte, che tu abbia capelli lunghissimi o un taglio corto non fa alcuna differenza, il Lilac Hair si modifica in base alle sfumature che preferisci. Quindi si possono avere balayage viola tono su tono, meraviglioso! Oppure delle sfumature sulle punte tendenti al grigio/argento. Insomma, il Lilac Hair è il top che sta già spopolando su Instagram!

Scopriamo come adattare il colore viola ai diversi tagli di capelli, in modo da abbinare il colore ad ogni lunghezza. E tu, cosa preferiresti, un Total Lilac Hair su capelli lunghi e mossi oppure sfumati sulle punte per un taglio cortissimo? Scopri le varianti del viola e scegli quello più adatto al tuo new look lilac

Le diverse sfumature di Viola

Capelli tendenza autunno inverno il colore viola (Istock)

Il viola stimola l’immaginazione e permette di essere creativi! Ecco qualche idea:

Colorazione rosso-viola: per ottenere questo colore, il vostro parrucchiere dovrà aumentare la quantità di rosso e diminuire quella di blu per creare una sfumatura bordeaux particolarmente adatta a chi ha i capelli scuri.

per ottenere questo colore, il vostro parrucchiere dovrà aumentare la quantità di rosso e diminuire quella di blu per creare una sfumatura bordeaux particolarmente adatta a chi ha i capelli scuri. Colorazione viola scuro : per un look da it-girl, provate il balayage, con radici viola scure e punte lilla su una base castano chiara.

: per un look da it-girl, provate il balayage, con radici viola scure e punte lilla su una base castano chiara. Colorazione viola brillante: senza nulla togliere alle altre sfumature, il viola brillante è senza dubbio quella preferita! Con diverse tonalità di viola brillante si possono creare effetti degradé che daranno movimento alla chioma.

senza nulla togliere alle altre sfumature, il viola brillante è senza dubbio quella preferita! Con diverse tonalità di viola brillante si possono creare effetti degradé che daranno movimento alla chioma. Colorazione viola pastello: il viola pastello è un colore caldo, che fa pensare al divertimento e alle feste. Dal lavanda al lilla, dal grigio-viola al malva, le opzioni sono tante.

Il colore violetto sui capelli lunghi: Tendenze 2019/20

Capelli tendenza autunno inverno il colore viola (Istock)

il colore di capelli Lilac è perfetto su ogni taglio di capelli ma bisogna ammettere che sei hai una chioma già naturalmente folta e lunga con capelli mossi il risultato è un successo garantito, a prescindere dalle sfumature sui capelli che sceglierai. Sarete felici di sapere che il colore Violetto è di moda e lo vedremo sulle teste dei vip ma anche sulle chiome della gente comune perché ormai i capelli colorati sono un must have!

La parola d’ordine sarà “movimento“, dato dalle onde naturali, dalle pieghe voluminose e dal colore, sapientemente applicato per creare giochi di luci ed ombre. Il Violet color hair si presta proprio a valorizzare i capelli voluminosi, rendendo la chioma multidimensionale e sfaccettata, moderna e glam. Che abbiate capelli lunghi o corti, il taglio, abbinato al Lilac Hair assume un’allure raffinata e briosa, sbarazzina ma di carattere allo stesso tempo. In questo caso le chiome lunghe, che siano lisce o mosse, appaiono valorizzate dal colore Viola sapientemente abbinato a sfumature tono su tono.

Il colore violetto sui capelli medio-corti: un must targato 2020

capelli tendenza autunno inverno 2020 colore viola (Istock Photos)

Il colore Lilac Hair abbinato invece a tagli corti, geometrici e sbarazzini, rende l’hairstyle glam e moderno, perfettamente adatto a chi ama osare ed apparire sempre protagonista in ogni occasione.I tagli di capelli corti con il colore viola si accendono e diventano un mix eclettico di tendenza. Scegli di colorare i capelli nell’insieme o di dare piccole pennellate di tinta sulle punte per ottenere un effetto volume.Perfetto anche se abbinato a tagli medi e long bob, il violetto risulta perfetto se impiegato per realizzare graffiature o meches su base scura, creando così giochi di luce tanto d’impatto quanto chic. Se il tuo taglio di capelli medio ha bisogno di una svolta eccentrica scegli i Lilac Hair di tendenza abbinandoli ad una colorazione accesa. Vedrai che soddisfazione quando farai le acconciature sui capelli bi-color.

Colore Violetto sfumato con l’azzurro: un trend da non perdere!

capelli tendenza autunno inverno il colore viola (Istock)

I capelli 2019/2020 amano sperimentare, osare e apparire senza però strafare. Potrebbe sembrare che il viola sia proprio questo: eccentrico e appariscente ma non è così se viene sfumato in diverse colorazioni. Un esempio? l’azzurro, topic trend dell’inverno 2020, questa sfumatura sarà ciò che di più avvolgente ed elegante potranno mai osare i vostri capelli. Attenzione però ad “osare”, perché questa sfumatura di colore sul viola deve essere fatta a puntino. Come farla? Combinando la tinta viola alla tinta azzurra sfumandola sulle lunghezze. Così otterrai un look unico. Lilac Hair sì, ma con un twist originale. L’abbinamento di tale shade combinata dal colorista a sfumature tono su tono di differenti gradazioni, rende la capigliatura dinamica e moderna. Un esempio è rappresentato dal degradè, che grazie al nuovo colore azzurro, assume un aspetto quasi futuristico. Le radici violette a contrasto con le punte un pò più chiare e sfumate dell’azzurro rendono la chioma sicuramente originalissima.

Colore Violetto sfumato con il grigio: si chiama Lilac smokey

Capelli nuove tendenze autunno inverno (Istock)

Niente può toglierti dalla testa i capelli viola con le sfumature grigie argentee? La soluzione è combinarli insieme creando una gradazione dalle radici alle punte e conquistati una posizione nella top ten delle chiome più richieste di stagione. Il look trendy per il prossimo inverno 2020 ha un nome: Lilac Smokey. L’abbiamo già visto sulle passerelle più cool dell’ultima stagione e sempre più, sta prendendo piede nei saloon più esclusivi e alla moda. il Lilac Smokey: colore che mescola il grigio tipico dei granny hair con i toni del viola, nelle numerose varietà che vanno dal lavanda al lilla.

Sono infinite e bellissime infatti le sfumature raggiungibili con questo mixaggio proposto dalla colorazione lilac smokey. Di certo, come tutte le colorazioni non tradizionali, il rischio a volte è quello di apparire un po’ troppo “cartoon”. Eppure, se dosato il giusto mix di grigio e viola, in questo caso il pericolo potrebbe essere scongiurato, pur rimanendo ovviamente decisamente originali e appariscenti. Il lilac smokey sembrerebbe star bene un po’ a tutti i toni di pelle, grazie alla colorazione che contiene in sé sfumature al tempo stesso calde e fredde. Così come sembrerebbe riuscire ad adattarsi alle bionde quanto alle brune, a seconda della gradazione di grigio e di viola che si sceglie di adottare, rendendo le more più dark o misteriose, mentre le bionde quasi delle ninfe. Le tonalità Grigio Cenere e Viola sono la migliore combinazione di sempre. Lo splendido contrasto di colore, viene realizzato con innovative tecniche di colorazione, con radici viola e le punte in argento fumé. Che ne dite? La colorazione lilac smokey vi ha conquistato?

Il colore viola ama la radice scura: ecco la nuova tendenza 2020

Capelli tendenze autunno inverno colore viola (Istock)

Come in ogni balayage che si rispetti, se scegli la versione Lilac Hair non dimenticare di mantenere la radice scura per dare profondità al tuo nuovo colore di capelli e farlo sembrare immediatamente più acceso. Un consiglio? scegli questa combinazione soprattutto sui capelli scalati! Una base scura si presta infatti ad accogliere tutte le sfumature Violet determinando un’armonia cromatica essenziale ma quasi magica, creativa ed estrosa.

Mermicorn Hair: combinazioni di viola e colori pastello, per un risultato da sirena

capelli viola la tendenza autunno inverno 2019-20 (Istock Photos)

Ispirata dal fantastico mondo mitologico, Mermicorn Hair prende il nome proprio dalla musa mitologica, la sirena – unicorno: da qui il nome mermicorn, derivato dalle parole “mermaid” (sirena) e “unicorn” (unicorno). Una tendenza che sta spopolando sui social per i suoi eccezionali risultati: il colore viene applicato solamente sulle punte dei capelli e non alla radice, ottenendo un effetto sfumato, che riguarda la parte finale della chioma. Il risultato è straordinario e si può realizzare un colore naturale o, come in questo caso particolare come il viola, sempre a seconda delle preferenze.Le chiome lunghi e fluenti si addicono perfettamente a questa nuova colorazione di capelli. Il colore viola si presta molto bene a questo new look. Un turbinio di colori viola, un’esplosione di vitalità sfumata alla perfezione con i colori dell’azzurro, rosa e grigio. Il look Mermicorn prevede tre tonalità di colori diversi tra loro ma che si sposano alla perfezione. Le tonalità vibranti sono state raccolte per creare una combinazione di colori strabiliante. Le radici viola accolgono il pesca al centro e finiscono con l’argento metallico nella parte inferiore. Solo per le più coraggiose che amano le sfide!

E ancora Marble Hair (look effetto marmo) costruiti però su base Viola, dove giocare col colore diventa un piacere per l’hair stylist che da sfogo alla sua fantasia e creatività regalandoci così chiome da sogno. Insomma, i Lilac Hair ormai fanno tendenza. Non si tratta di un colore facile, tutt’altro, ma di sicuro è perfetto per chi non teme di esprimere la propria personalità attraverso il colore.

Colore Viola su base bionda o mora? Segui i nostri consigli per non sbagliare

Capelli tendenze autunno inverno il colore viola i consigli per non sbagliare (Istock)

Vuoi provare a cambiare look ma a casa tua ma non sai come fare? Tranquilla, segui alcuni preziosi consigli pre-color sia che tu sia Bionda o che tu sia Mora. Non è semplice passare dal castano o dal biondo a una sfumatura originale come questa e di solito la cosa migliore è provare con un colore temporaneo, in modo da non rischiare troppo in caso si cambiasse idea. Questi colori incredibilmente affascinanti, che possono essere mescolati tra loro per creare infinite possibilità, svaniscono da 3 fino a 15 shampoo, a seconda della nuance. Potete optare per un total look viola oppure per uno stile meno deciso, scegliendo di colorare solo le punte o qualche ciuffo in zone strategiche, facili da nascondere in caso di occasioni formali.

Base Bionda: Per esempio, se hai i capelli biondi sai che non è poi così difficile ottenere un ottimo risultato utilizzando la tinta per capelli viola . Le puoi trovare al super o nei saloni e non ti richiederà molto tempo! Se opti per fare il colore in casa, attenta però a proteggere la base di lavoro, i mobili del bagno e pulisci subito il lavello dopo aver terminato il risciacquo. Non dimenticare poi di indossare una vecchia t-shirt che non utilizzi più perché ogni goccia di tinta viola che ti cadrà sulla maglia è destinata a rimanere lì per sempre.

Per esempio, se hai i capelli biondi sai che non è poi così difficile ottenere un ottimo risultato utilizzando la . Le puoi trovare al super o nei saloni e non ti richiederà molto tempo! Se opti per fare il colore in casa, attenta però a proteggere la base di lavoro, i mobili del bagno e pulisci subito il lavello dopo aver terminato il risciacquo. Non dimenticare poi di indossare una vecchia t-shirt che non utilizzi più perché ogni goccia di tinta viola che ti cadrà sulla maglia è destinata a rimanere lì per sempre. Base Mora: vuoi avere una chioma viola ma hai una base scura, nera o castana? In questo caso è un po’ più difficile ma, non impossibile.Sarà necessario affidarti ad una buona parrucchiera perché il primo passo è la decolorazione che ti farà diventare bionda ossigenata! Hai presente la Barbie? Ecco così. Prima è infatti doveroso smorzare il tuo colore naturale e renderlo una sorta di foglio bianco sul quale poter scrivere con il pennarello lilla più figo del momento. Attenta però che la decolorazione potrebbe richiedere più di una tinta e la tua chioma potrebbe diventare mega sfibrata! Quindi prepara i tuoi capelli qualche settimana prima facendo maschere per capelli colorati e utilizzando un olio ai semi di lino per rinforzarli. Secondo passo: scegli la tua colorazione viola preferita, affidati alla tua hairstylist di sempre e informati sulle riviste specializzate in hairbeauty.

Come mantenere il colore viola vivace e più a lungo

capelli tendenze autunno inverno il colore viola (Istock)

Il primo consiglio è quello di non lavarli tutti i giorni. Questo è un buon metodo per non far perdere luminosità alla tinta: opta per uno shampoo secco e scegli prodotti delicati adatti ai capelli colorati, come i low-shampoo e le maschere molto nutrienti. Ricorda poi di non abbondare con phon e piastra (altrimenti l’effetto paglia sarà il protagonista delle prossime settimane) e preferisci l’asciugatura al naturale, massaggiando prima la chioma con un asciugamano caldo. Una volta asciutti, coccola i tuoi capelli viola con un olio rinforzante, per un finish super glossy.

Usate shampoo e balsamo con formule specificamente pensate per capelli colorati. In commercio ne esistono di diversi per un colore vibrante e pieno lavaggio dopo lavaggio. Rivolgetevi a un colorista professionista, che saprà trovare la tonalità più adatta alla vostra base, evitandovi brutte sorprese. Applicate frequentemente una maschera per capelli e prendete appuntamento in salone per un trattamento specifico. I capelli nutriti, infatti, valorizzano di più il colore.

