Perdere peso: 11 alimenti da evitare secondo i nutrizionisti

Ecco un elenco di 11 alimenti da evitare per la perdita di peso secondo il collegio dei nutrizionisti tedeschi

Essere a dieta per perdere peso non significa limitarsi ai pasti e ad un apporto calorico prestabilito. Bisognerebbe sapere che non tutti gli alimenti sono indicati in una dieta, nonostante alcuni di essi vengano prediletti proprio a tal fine.

Se vuoi perdere peso e stai scegliendo i tuoi spuntini, questo articolo potrebbe esserti molto utile. In effetti, lo spuntino è l’alternativa perfetta per mantenere l’apporto energetico durante il giorno, nonché vitamine e minerali. Aiuta anche a regolare l’appetito in modo che la pancia non pianga tra un pasto e l’altro.

Mangiare gli alimenti giusti è necessario per evitare di rovinare la dieta, ecco alcune informazioni su questi 12 snack che potrebbero rivelarsi molto utili.

1. Frutta secca

Quando acquisti il ​​tuo mix in negozio, le porzioni sono piccole e ciò ti spinge a consumarne di più. Meglio scegliere barrette di noci e mandorle o creare le tue miscele per evitare di consumare calorie che alla fine non ti daranno un senso di sazietà.

2. I salatini

I salatini sono molto ricchi di sale, il che può portare a ritenzione idrica e gonfiore. Optate invece per le noci che contengono più proteine.

3. Le gellette di riso soffiato

Nella credenza comune, queste gallette vengono generalmente descritte come sane e a basso contenuto di calorie e grassi. Tuttavia, il loro indice glicemico è elevato. In alternativa, puoi preparare popcorn vegani senza grassi aggiunti.

4. Frullati in bottiglia

I frullati in bottiglia possono sembrare perfetti per una dieta ipocalorica, ma in realtà sono da evitare. Secondo gli scienziati, queste bevande contengono spesso molti zuccheri. Prepara da te i tuoi frullati è per garantirne il valore nutrizionale.

5. Bevande gassate senza zucchero

Uno studio dell’International Research Center ha dimostrato che due bicchieri di bibite gassate al giorno possono aumentare il rischio di morte. Con o senza zuccheri, le bevande analcoliche hanno un effetto dannoso sul corpo. Eliminare le bibite all’inizio può essere difficile, ma questo è essenziale per prendersi cura della propria salute.

6. Le chips di banana

Molti potrebbero pensare che le chips di banana siano uno spuntino delizioso e ipocalorico. Tuttavia, sappi che di solito sono fritte, il che li rende ricchi di grassi saturi. Meglio mangiare la frutta così com’è!

7. Il budino al cioccolato

Secondo il British Journal of Nutrition, alcune ricette considerate leggere possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Il budino fa parte di questo elenco.

Scegli il cioccolato fondente che contiene cacao naturale ricco di antiossidanti e che inoltre contiene meno carboidrati e più fibre.

8. Crakers al formaggio

I crakers al formaggio sono ricchi di carboidrati, il che influisce notevolmente sul processo di perdita di peso. Altri alimenti possono essere un’alternativa salutare e ricca di proteine ​​anche quando si è a corto di tempo, come per esempio frutta secca, mandorle e noci.

9. Il muesli

Una ciotola di muesli non è così salutare come pensi. In effetti, questa miscela che combina farina d’avena, frutta secca e noci è generalmente ricca di zuccheri. Si consiglia di leggere attentamente la sua composizione nutrizionale prima di consumarlo.

10. Pacchetti di cookie

Gli studi hanno dimostrato che i pacchetti di biscotti ipocalorici in realtà causano molti problemi di salute. Sebbene abbiano poche calorie, sono spesso ricchi di zuccheri aggiunti.

11. Yogurt aromatizzati

Tutti gli yogurt aromatizzati sono ricchi di zuccheri. Al posto di un vasetto di yogurt alla fragola, opta per il normale yogurt greco; contiene pochi zuccheri e contiene proteine per saziarti.

