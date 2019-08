Fonte: Istock-Photos

Avere una forma fisica impeccabile, è molto importante per tantissime donne, è fondamentale praticare attività fisica e seguire un’alimentazione equilibrata. Ci sono alcuni alimenti che possiamo integrare nella dieta quotidiana, che ci possono aiutare a perdere peso, a mantenerci snelle e in splendida forma. Si tratta di alimenti che incrementano l’attività metabolica dell’organismo, aumentano la sazietà e bruciano naturalmente i grassi in eccesso.

Scopriamo gli 8 alimenti che fanno dimagrarire che dobbiamo assumere nella nostra dieta.

Gli 8 alimenti che fanno dimagrire

1. Il peperoncino: consumare abitualmente piatti piccanti stimolano il metabolismo e aumentano il consumo calorico. Il peperoncino fa diminuire il senso di fame e di conseguenza non ci invoglia a mangiare tanto. Per qualsiasi cosa esistono i pro e i contro, assumere in maniera eccessiva il peperoncino, può causare bruciore di stomaco, quindi non esagerare.

2. Il tè verde: contiene la teina che accellera il metabolismo, contiene il tannino, un polifenolo, che riduce l’assorbimento dei grassi da parte dell’organismo. Il tè verde inoltre ha un’azione diuretica e depurativa e rallenta l’invecchiamento della pelle.

3. La mela rossa: è un frutto indicato per la dieta dimagrante, basta mangiarne anche 3 al giorno per far perdere peso. Si può consumarla a colazione o come spuntino pomeridiano.

4. L’agar-agar: è un gelificante naturale che deriva dalle alghe rosse, impedisce l’assorbimento dei grassi, catturandoli. E’ una sostanza che stimola il movimento intestinale, crea un aumento di sazietà e per questo è utile nelle diete dimagranti.

5. La crusca: è molto ricca di fibre e pectina, aumenta il senso di sazietà,così da impedire l’ingestione di quantità eccessive di cibo. La crusca la potete integrare nelle insalate e nello yogurt, quindi consumarla anche a colazione.

6. L’ananas: ha un’azione diuretica e dimagrante, contiene la bromelina, un enzima che ha il compito di catturare i grassi. E’ un frutto che facilita la digestione e riduce la ritenzione idrica. Potete preparare un mix di frutta secca (mandorle, noci) con ananas e fragole, uno snack ricco in vitamine e leggero da consumare dopo un’attività fisica o al lavoro come break.