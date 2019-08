Le cause dell’infiammazione della cervicale sono tantissime:

postura sbagliata

vita sedentaria

colpi di freddo

posizioni errate durante il sonno

stress e tensioni emotive

colpo di frusta

discopatie

predisposizione familiare

Le situazioni di stress cronico, un’ alimentazione sbagliata e nessun tipo di attività fisica, riducono la massa muscolare, causando i disturbi e le infiammazioni al tratto cervicale. Se si ha una vita sedentaria, non si pratica alcun tipo di sport, la muscolatura posturale fa molta più fatica a sostenere il corpo.

I rimedi

Il rimedio principale in assoluto per curare l’infiammazione della cervicale sono:

assumere una buona postura: se state per molto tempo seduti o all’ impiedi dovete avere una postura che non affatica la cervicale

eseguire semplici esercizi fisici: rilassate e riscaldate la muscolatura, oppure effettuare dei massaggi periodici dal fisioterapista

utilizzare i materassi e i cuscini confortevoli

non state fermi per molto tempo davanti al pc, alla tv, è necessario alzarsi ogni tanto

Come curare l’infiammazione

Prima di curare l’infiammazione, soprattutto quando la situazione è cronica, è importante fare una diagnosi. Si inizia con una visita neurologica, poi ci si sottopone a una radiografia per valutare il grado di infiammazione, se è necessario si esegue la TAC o la risonanza magnetica.

Nel caso in cui la fase è acuta, il medico può somministrare gli analgesici, se l’infiammazione è dovuta dal colpo di frusta è necessario indossare il collare ortopedico. Esistono anche rimedi non farmacologici, cioè praticare la fisioterapia, oppure fare l’esercizi fisici e lo stretching, che prevengono l’infiammazione. Le terapie termali, che utilizzano la fangoterapia, possono essere una soluzione al problema.

Ci sono anche terapie alternative per curare l’infiammazione della cervicale, come la riflessologia plantare, che è una tecnica mediante la quale si ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo, grazie a particolari massaggi vanno a stimolare e comprimere dei specifici punti sui piedi.

Talvolta, ma non è una scelta comune, si adopera la tecnica dell’agopuntura o dell’osteopatia per alleviare il dolore.

Prima di intervenire e scegliere il tipo di rimedio da adottare è importante parlarne con il medico specialista.

