12 abitudini alimentari che ti fanno perdere peso

Sappi che c’è un modo per far sì che la tua mente e l’ambiente ti aiutino a perdere quei chili in più! Ecco alcuni preziosi suggerimenti che cambieranno le tue abitudini per sempre.

A volte non mangi per necessità o fame, solo perché la situazione concilia bene con il cibo. Stress, emozioni o contesto, sono tutti fattori che influenzano le tue abitudini alimentari e i tuoi pasti. Risultato? I chili si accumulano e ti fanno ingrassare.

Non aver paura di soccombere alla tentazione:

Molti di noi hanno già affrontato questa situazione. Il follow-up di una dieta draconiana e frustrante che si frantuma perché le voglie prendono il sopravvento finendo col farci ingoiare una tavoletta di cioccolato intera. In tali situazioni, è inutile farsi prendere dal panico. Impara che la frustrazione è il principale nemico della tua dieta. Per superare la fase critica delle voglie di zucchero, concediti uno o due quadrati di cioccolato fondente ogni giorno senza sentirtiin colpa.

Applica la regola del due:

Questa semplice regola deriva dal buon senso e ti consente di garantire pasti equilibrati senza esagerare. Per applicarla, assicurati semplicemente di accompagnare sempre la tua carne con verdure e limitarti a questa disposizione. Combinando al meglio i tuoi cibi, otterrai un piatto sano e nutriente che porterà sapore e benefici al tuo corpo senza portare ad un aumento di peso.

Stai lontano dalla credenza:

Per raggiungere questo obiettivo, basta variare i luoghi in cui mangi allontanandoti da dove si trova il cibo. Vai in soggiorno se lacredenza è in cucina o prova a mangiare nel tuo ufficio (se puoi). Questo ti permetterà di pensarci due volte prima di alzarti per riempirti.

Alzati dal tavolo dopo i pasti

Alcune persone tendono a continuare a mangiare anche dopo che la sazietà è stata avvertita. Per avidità o disattenzione, continuano a spizzicare senza rendersi conto che questo comportamento è uno dei principali colpevoli del loro aumento di peso. Quindi, è meglio lasciare il tavolo non appena finisci il piatto. Questo ti permetterà di terminare il pasto da un punto di vista fisico e psicologico.

Servire su un piccolo piatto:

Secondo uno studio, la nostra percezione del volume dipenderebbe principalmente dalle dimensioni dei nostri piatti. Sarebbe un’illusione conosciuta come “l’illusione di Delboeuf” che influenza la nostra percezione di dimensioni e quantità. Pertanto, lo stesso volume di cibo su un piccolo piatto sembrerà più grande di quello che servi su un piatto più grande.

Mangia da solo più spesso:

Pensi che mangerai la stessa quantità di cibo pranzando da solo o in compagnia? Questo non è vero poiché questo studio ha dimostrato che mangiare da soli significa mangiare di meno! Quindi perché non provare a mangiare i pasti principali da solo?

Masticare lentamente:

È importante masticare lentamente ogni boccone poiché questo aiuta a saturare i recettori del gusto e fornire una sensazione di pienezza più rapidamente.

Sostituisci le prelibatezze:

Di solito assaggi qualcosa davanti alla TV? Non è necessario modificare questa abitudine ma sostituire gli alimenti trasformati (cioccolato, dolci …) con frutta o verdura. Questo soddisferà ancora il tuo desiderio di mangiare davanti alla tv ma eviterai i grassi e le calorie delle tue prelibatezze!

Rispetta la tua lista della spesa:

Per rimanere organizzato ed evitare eccessi inutili, è consigliabile redigere una lista della spesa prima di andare al supermercato. Notando tutti gli alimenti che mancano nella tua cucina, ti assicurerai di acquistare cibi sani che hai precedentemente identificato a casa e allo stesso tempo evitare di superare il budget assegnato ai tuoi acquisti.

Non dimenticare la tua colazione:

È importante garantire una colazione equilibrata ogni mattina. Secondo uno studio, trascurare questo primo pasto può influire sulla salute mentale in molti modi. Deve essere chiaro che non è evitando la colazione che si perde peso.

Dividi i tuoi pasti in porzioni

Se sei uno di quelli che hanno un bisogno incontrollabile di mangiare tutto il giorno, dividi i tuoi pasti in piccole porzioni. Ciò ti consentirà di favorire una sazietà prolungata evitando di soccombere alle voglie di grasso o zucchero.

Sii paziente e perseverante:

Se per alcuni è possibile adottare tutti questi suggerimenti contemporaneamente, per altri il compito potrebbe essere più difficile. Quindi, applica un nuovo suggerimento ogni settimana per familiarizzare più facilmente con queste nuove abitudini alimentari. Questo ti permetterà di cambiare il tuo stile di vita lentamente ma sicuramente!