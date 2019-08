Perdere peso: un uomo perde 100 kg e decide di condividere il suo metodo geniale

E’ importante ascoltare il tuo corpo e riconciliarti con il tuo piatto per ottimizzare l’eliminazione del grasso in eccesso. Jon Gabriel ne è la prova vivente. Dopo essere passato dallo status di uomo obeso a quello di seguace dello “stile di vita sano”, ritorna sulla sua perdita di peso e svela 7 consigli da seguire per ritrovare una migliore igiene della vita.

Un BMI, un indice di massa corporea pari a 25 o superiore, indica che una persona è in sovrappeso. Secondo l’OMS, possiamo parlare di obesità quando questo BMI è uguale o maggiore a 30. A livello globale, quasi 2,8 milioni di persone vi soccombono ogni anno.

L’obesità deriva principalmente da un consumo di cibi calorici che supera il fabbisogno calorico giornaliero. A ciò si aggiunge una maggiore sedentarietà che aumenta l’aumento di peso ed espone il corpo a molteplici pericoli.

La storia di Jon Gabriel e dei suoi consigli per una perdita di peso ottimale

Tutto è iniziato nel 1990 quando Jon Gabriel ha iniziato a ingrassare senza una ragione apparente. Nessuna dieta ha avuto successo nell’aiutarlo a perdere peso, al contrario sembravano peggiorare la situazione. Undici anni dopo, aveva quasi raggiunto la soglia dei 200 chili.

Vittima di questo aumento di peso, affronta molte difficoltà, fino al giorno in cui si verifica qualcosa di incredibile, l’11 settembre 2001. John Gabriel doveva essere a bordo del volo per San Francisco che fu deviato da un attacco terroristico, sarebbe morto sicuramente.

Grazie a un colpo di fortuna, perse quel volo. Per quest’uomo sopravvissuto miracolosamente, si apre una seconda possibilità di vita, una seconda possibilità di riprendersi in mano la sua vita.

Armato di ottimismo e determinazione, è riuscito a perdere 100 chili senza alcuna dieta.

Uno stile di vita sano, l’assunzione di sostanze nutrienti per il suo corpo e una nuova visione delle cose gli hanno permesso di cambiare radicalmente. La sua missione oggi è aiutare le persone che affrontano queste stesse prove, instillando in loro le convinzioni che ha sviluppato riguardo alla dieta e all’equilibrio.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Dieta & Benessere CLICCA QUI

Sviluppa il “metodo Gabriel” che si basa principalmente sui seguenti punti:

Di basta alle diete

Per Jon, seguire una determinata dieta è una fonte di frustrazione infallibile. E per proteggerti da alcune restrizioni che possono verificarsi, il corpo immagazzinerà di nuovo tutti i suoi chili persi. Jon stesso ha perso i suoi 100 chili vietando qualsiasi dieta e semplicemente adottando un modo di vivere sano ed equilibrato, sia fisicamente che moralmente.

Trova il tuo modo di nutrirti

Questa idea si unisce alla precedente. L’obiettivo è quello di trovare il proprio equilibrio per essere in grado di mantenerlo a lungo termine. Jon ha iniziato a provare piacere nel preparare piatti di suo gradimento e condividerli con i suoi seguaci per ispirarli.

Trova il modo di evacuare lo stress

“Ridurre lo stress della tua vita è la chiave per ottenere una perdita di peso permanente e duratura”, afferma Jon Gabriel sul suo account Instagram. Secondo lui, lo stress è un fattore che causa l’aumento di peso. Aumenterebbe la secrezione dei livelli di cortisolo che sono comunemente noti come l’ormone dello stress.

Porta al corpo tutti i nutrienti necessari

I nutrienti negli alimenti che consumi sono un punto essenziale da considerare nell’alimentazione quotidiana. “La qualità è più importante della quantità quando parliamo di cibo”, afferma Jon Gabriel. È essenziale fornire al tuo corpo tutto ciò di cui ha bisogno per far funzionare i suoi organi senza intoppi.

Canalizza le emozioni

Le emozioni negative tendono a causare voglie alimentari relativamente intense. Questi chili accumulati, descritti anche come “chili emotivi”, sono il risultato di impulsi provati verso determinati alimenti, principalmente dolci, causati da emozioni disturbate e che causerebbero un aumento di peso significativo dato il calorie ingerite.

Dormi abbastanza

Dormire abbastanza è ed è sempre stato un buon alleato per Jon Gabriel. Questa abitudine favorirebbe la perdita di peso ed eviterebbe lo stress che comporterebbe una mancanza di energia e un appetito più elevato.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI