5 modi per perdere peso in 5 minuti

Ecco 5 diversi suggerimenti che ti porteranno via meno di 5 minuti del tuo tempo e ti consentiranno di perdere peso

Perdere peso può essere un compito davvero arduo per molte persone. Non sarebbe davvero bello credere che esistano trucchi per sciogliere il grasso senza complicazioni? Sappi che questa non è una utopia, questi trucchi esistono davvero.

Si tratta di trucchi non costosi e pure facili da applicare, questi suggerimenti sono una risorsa perfetta per raggiungere i tuoi obiettivi dimagranti senza scoraggiarti lungo la meta.

Ecco i 5 suggerimenti per perdere peso che dovresti assolutamente conoscere:

Bevi un bicchiere d’acqua prima di mangiare

I benefici di una buona idratazione per la tua salute sono molteplici, ma sapevi che l’acqua può anche essere un eccellente alleato dimagrante per te? Bere due bicchieri d’acqua prima del pasto aumenterà la sensazione di pienezza, aiutandoti a ridurre la quantità di cibo che ingerirai in seguito. Inoltre, l’acqua potabile aiuta ad attivare il metabolismo e a farti perdere peso in modo considerevole.

Bevi il tè verde

Il tè verde è una delle bevande più popolari al mondo. Deriva da una pianta chiamata Camellia Sinensis da cui derivano tutte le varietà di tè esistenti. È un’ottima fonte di flavonoidi oltre al suo contenuto di catechina. Questi sono due tipi di nutrienti ad alto potere antiossidante e combattono efficacemente la presenza di radicali liberi nel corpo. Inoltre, il tè verde ha un effetto termogenico, vale a dire che promuove l’eliminazione del grasso attraverso il dispendio energetico che consente di perdere peso con lo stesso meccanismo.

Favorisci una buona colazione

Secondo i principi della cronoalimentazione, la colazione dovrebbe essere il pasto più coerente ogni giorno perché il corpo umano ha bisogno di molta energia per iniziare bene la giornata. Seguire questo programma ti permetterà di padroneggiare il processo di aumento di peso.

Passa alla modalità TABATA

L’ultimo decennio ha visto la nascita di numerosi esercizi sportivi o routine sportive per promuovere la perdita di peso in tempi rapidi. TABATA è una di queste. Nel giro di 4 minuti, questa ti consente di avere un effetto più intenso di quello dell’aerobica e ti di bruciare calorie utilizzando meno tempo. Tabata è semplice da mettere in pratica. Serviranno in primo luogo 20 secondi di squat, quindi 10 secondi per ciascuno di questi esercizi:

Su una superficie piana e dura, piega le gambe a 90 gradi e solleva delicatamente la testa cercando di avvicinare il mento il più possibile al petto.

Stando in piedi, inizia allargando leggermente le gambe e poi fai un movimento simile a quello di una corsa alzando le ginocchia il più possibile.

Con i piedi divaricati alla larghezza delle spalle, tenendo le braccia e la schiena dritte e allineate, spostati in avanti con la gamba sinistra, piega le ginocchia e lascia cadere i fianchi. Quando il ginocchio posteriore sta per toccare il suolo, fai un passo indietro con il tallone anteriore e poi torna alla posizione di partenza. Ripeti con la gamba destra.

Mangia frutta

Mangia 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Non è solo un messaggio pubblicitario, il consumo di frutta ha un impatto positivo sulla massa corporea e può aiutarti a perdere peso. Inoltre, la loro dolcezza consente di sostituire gli zuccheri raffinati.

