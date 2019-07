Dieta dello yogurt: come perdere peso in un mese con gusto

Ideale per spezzare la fame e fare il pieno di proprietà nutritive, lo yogurt magro vanta poteri dimagranti. Questo secondo una ricerca condotta negli USA dalla Tufts University di Boston.

Per tutti quelli che in vista delle vacanze al mare vogliono buttare giù qualche chilo, proponiamo la dieta dello yogurt. Questo alimento oltre ad aiutare a perdere peso, grazie all’ampia presenza di fermenti al suo interno svolge una funzione disintossicante e antinfiammatoria dell’intestino, nonché di ripristino della microflora batterica. E’ altresì ricco di calcio, utile per denti e ossa, e di vitamina B12, per il benessere di capelli e unghie.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Cosa hanno scoperto – Secondo uno studio apparso sull’International Journal of Obesity e, come detto, portato avanti dai ricercatori della Tufts University di Boston, lo yogurt inibirebbe l’acquisto del peso. Dopo una lunga osservazione durata 13 anni e che ha coinvolto circa 3.500 persone, è emerso che chi aveva assunto almeno tre barattolini di yogurt magro alla settimana aveva riportato un aumento del peso più che dimezzato rispetto agli altri.

La dieta dello yogurt: come funziona

Chi fosse interessato a questo programma alimentare, deve tenere presente che ogni giorno si dovrebbero consumare 250 grammi di yogurt bianco magro. Per quanto concerne invece le calorie giornaliere, 1400 sono quelle ideali per le donne, mentre si sale a 1800 per gli uomini.

La colazione e lo spuntino – Al mattino vanno bene 125 g di yogurt magro, accompagnati da un caffè o da un tè senza zucchero o con dolcificante. Quindi si possono aggiungere due fette biscottate con un goccio di marmellata o di miele, o 30 g di biscotti secchi. Due volte alla settimana è consentito anche un frutto, piuttosto che una spremuta o un centrifugato. A metà mattina e pomeriggio ok ad un frutto o della verdura, come un finocchio, due sedani e due carote, più 125 g di yogurt magro.

Ti potrebbe interessare anche—->>>Dieta zero carb: ecco perché seguirla potrebbe risultare nocivo

un esempio di pranzo e cena:

Lunedì – A metà giornata della crema fredda di cetrioli allo yogurt magro con pane casereccio, 60 g di bresaola e un frutto. Alla sera del pesce alla griglia con contorno di verdure miste in padella, 50 g di pane e un frutto.

Martedì – Per pranzo 60 g pasta di con legumi, un’insalata mista condita con un cucchiaino di olio EVO e un frutto. Per cena spiedini di salmone con salsa allo yogurt, del pinzimonio di verdure 50 g di pane e 125 g di yogurt magro.

Mercoledì – A pranzo può andare del minestrone di verdure, una frittata al forno con un uovo, dell’insalata mista con un cucchiaino di olio EVO, 50 g di pane e un frutto. A cena una bella insalata di pomodori con un cucchiaino di olio EVO, 100 g di pollo alla griglia, 50 g di pane e un frutto.

Giovedì – A metà giornata 60 g di penne con zucchine, 100 g di stracchino un’insalata con le fragole e uno yogurt. Alla sera 150 g di pesce al forno, delle verdure miste al vapore, 50 g di pane e 125 g di yogurt magro.

Venerdì – A “mezzogiorno” della zuppa di legumi e cereali, un’insalata mista con un cucchiaino di olio EVO e un frutto. In serata 100 g di vitello alla griglia, del pinzimonio di verdure, 50 g di pane e 125 g di yogurt magro.

Sabato – Come pranzo via libera a 60 g di pasta pomodoro e basilico, un uovo sodo, dell’insalata mista con un cucchiaino di olio EVO e un frutto. come cena del pollo affumicato al tè nero con finocchi, yogurt e pompelmo, 180 g di patate bollite condite con prezzemolo e un cucchiaino di olio EVO.

Domenica – Strappo alla regola con una pizza Margherita, dell’insalata mista condita con olio EVO e un frutto. alla sera 60 g di riso e legumi, del pinzimonio di verdure, un frutto e 125 g di yogurt magro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI