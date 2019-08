Negli Stati Uniti, una giovane donna acquista un balsamo e poco dopo i suoi capelli iniziano a cadere lasciandola completamente calva. La ragione è assurda

Usando il suo solito balsamo, acquistato in un negozio Walmart a New Richmond, Ashley Rose, una donna statunitense, non avrebbe mai pensato di perdere tutti i suoi capelli.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Subito dopo aver applicato il balsamo sui suoi capelli, la giovane donna si rese conto che i suoi capelli stavano iniziando a grandi ciocche. Il prodotto conteneva per un errore una crema depilatoria, che causò immediatamente la caduta quasi completa dei suoi capelli.

Come se ciò non bastasse l’americana ha sofferto di gravi irritazioni del cuoio capelluto e ha dovuto andare rapidamente al pronto soccorso per calmare il bruciore. Scioccata, la donna ha deciso di presentare una denuncia alla polizia che avendo accesso ai nastri di videosorveglianza avrebbe potuto trovare l’autore di questo abominevole gesto.

La sua storia è stata condivisa sui social network per avvisare i residenti della sua città di controllare i flaconi e cercare di rilevare eventuali manomissioni dato che il suo caso avrebbe potuto non essere l’unico.

Su Facebook, la mamma di Ashley ha condiviso la foto del suo balsamo per capelli e della calvizia di sua figlia in modo che le persone fossero più vigili durante i loro acquisti.

Per motivi estetici la ragazza ha dovuto rasare anche i pochi capelli rimasti sul suo cranio. È stato anche avviata online una raccolta fondi per aiutare a pagare le spese mediche e la realizzazione di una parrucca. “I capelli di Ashley stanno ancora cadendo e il suo cuoio capelluto è ancora irritato, i capelli fanno talmente parte della nostra identità personale che persdendo loro ci sembra di perdere tutto, inaspettatamente e involontariamente, è un’esperienza incredibilmente traumatica “, afferma sua madre sulla piattaforma di raccolta fondi online GoFundMe gratuita.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI