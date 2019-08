Il rapporto di coppia vive degli alti e bassi, si sa capita a tutti. Scopriamo quali sono i 5 segnali che ci fanno capire quando finisce l’amore

Finisce l’amore Fonte:Istock-Photos

Vivere un’intensa storia d’amore comporta anche dei momenti di insicurezze, ci si chiede il più delle volte se è vero amore o solo abitudine. Talvolta troppe mancanze o sofferenze possono mettere in crisi il rapporto, esistono dei segnali che le donne possono percepire quando finisce l’amore, scopriamoli quali sono.

1. Il sesso diventa una routine

Fonte: Istock

La vita sessuale è fondamentale nella rapporto di coppia, non è importante la frequenza dei rapporti ma bisogna provare piacere a farlo con il proprio partner ogni volta.

Quando nella coppia non c’è comunicazione, dialogo anche il desiderio sessuale viene a mancare rendendo il sesso una routine. Il rapporto diventa monotono, soprattutto se non si ha fantasia o stimoli diversi ogni volta. La fine di un rapporto si percepisce soprattutto quando si inizia a mentire a se stesse, inventando tante scuse per evitare di farlo. Le scuse più frequenti sono:

mal di testa

stanchezza fisica

mal di schiena.

2. Non vuoi vivere nuove avventure con lui

Fonte: Istock

Organizzare una vacanza, un viaggio, un’escursione in montagna, non ti entusiasma più ma anche semplicemente il desiderio di uscire insieme ad una cena a lume di candela o provare nuove avventure sessuali, il sol pensiero ti infastidisce. Anche l’entusiasmo diventa una routine, ogni semplice situazione da vivere insieme diventa quasi scontato e noioso. Non vuoi provare emozioni diverse e avventurose e inoltre ogni stimolo diventa una fatica. Questo è un segnale che non si deve sottovalutare, perchè significa che l’amore sta finendo e quindi c’è qualcosa che non va nel rapporto di coppia.

3. Diventi cinica

Le donne che non riescono a vedere nulla di positivo nel loro rapporto iniziano a diventare acide anche nelle semplici risposte al proprio partner.

Anche se site al bar o al telefono con una vostra amica che vi racconta la serata romantica vissuta con il proprio fidanzato, tendete a rispondere che è sono solo momenti di amore romantico e intenso perchè il vero l’amore non esiste più.

Se un uomo ti fa un complimento lo interpreti come uno sfottò, tutti sono sempre uguali e infedeli. Questo significa che la vita di coppia ormai ti ha reso troppo cinica.

4. Finisci sempre per litigare

C’ è un detto che dice:”L’amore non è bello se non è litigarello”, ogni tanto litigare fa bene al rapporto di coppia, perchè aiuta ad individuare i problemi del rapporto e può anche essere uno stimolo erotico. L’importante è fare la pace subito senza portare il broncio per ore o addirittura giorni. Quando il rapporto è instabile purtroppo ogni piccolo confronto diventa motivo di litigio, anche alzando il tono della voce e litigare per qualsiasi cosa diventa un’ abituè.

5. Noti solo i difetti in lui

Quando l’amore trionfa, davanti ai propri occhi si focalizzano solo i pregi e noi i difetti, anzi quest’ultimi passano in secondo piano. Il rapporto quando è più stabile e ti senti sicura di te stessa e del tuo uomo, ti convinci sempre di più nella tua mente che non potevi trovare nessuno migliore di lui. Con il passar del tempo le imperfezioni si amplificano sempre di più, fino a farti irritare, magari diventano pure motivo di litigio. Si arrivare ad un punto in cui non ti ricordi perchè ti sei innamorato di lui.

