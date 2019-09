17 alimenti ricchi di proteine che ti aiutano a perdere peso velocemente

Ecco un elenco di 17 alimenti, ricchi di proteine, da integrare nella dieta per una cura dimagrante espressa

Le proteine ​​hanno spesso una reputazione che le classifica come nutrienti riservate esclusivamente alla costruzione della massa muscolare. Eppure possono essere un grande alleato per un progetto di perdita di peso.

Le proteine ​​non sono solo di origine animale, possono anche essere di origine vegetale e riservano più di un beneficio per il tuo corpo, in particolare per la perdita di peso.

I Benefici delle proteine

Un piatto ricco di proteine ​​ti impedirà di fare uno spuntino tra i pasti, perché quest’ultimo promuove la sazietà. Infatti quando si assumono alimenti proteici si riduce il livello di grelina, comunemente noto come l’ormone della fame, e si promuove la secrezione del peptide che è l‘ormone della sazietà. L’impatto dell’appetito e della sazietà durante un progetto di perdita di peso è molto più importante di quanto si possa pensare. Uno studio ha dimostrato che in 19 soggetti, un aumento dell’apporto proteico giornaliero da un livello del 15% a un livello del 30%, ha permesso di assimilare 441 calorie in meno al giorno senza restrizioni dietetiche.

Una dieta ricca di proteine ​​aumenta il metabolismo, promuovendo la riduzione del grasso corporeo e la perdita di peso.

Ecco un elenco di alimenti ricchi di proteine

L’avocado

Un avocado al giorno aiuta a regolare il livello di lipidi nel sangue, a proteggerti dal colesterolo e dal rischio di malattie cardiovascolari.

Albicocche

Gli aminoacidi nell’albicocca hanno un impatto sui tanycytes ipotalamici, cellule del cervello che potrebbero controllare il livello di apporto energetico, il peso corporeo e la sazietà.

Legumi

Un’integrazione di legumi (lenticchie, fagioli, ceci …) nella dieta potrebbe avere effetti, sicuramente moderati, ma utili per la perdita di peso.

Pepe di cayenna

Per quanto sorprendente possa sembrare, il pepe di Cayenna è ricco di proteine. Per ogni 100 g di pepe, esiste una prevalenza di 12 g di proteine. Inoltre, poiché contiene capsaicina, un composto bioattivo del pepe, secondo uno studio viene considerata una sostanza anti-obesità che induce una riduzione del peso corporeo.

Semi di Chia

A parte il loro lato trendy e sano, hanno un buon contenuto proteico e promuovono la perdita di peso.

Noci di cocco

Oltre al contenuto proteico, sono anche ricchi di fibre e sostanze nutritive.

Mirtilli rossi

I mirtilli regolano la conservazione del grasso e contengono polifenoli, che aiutano a mantenere il peso e prevenire il sovrappeso.

Il cetriolo

Costituito in gran parte da acqua, il cetriolo è un alleato di scelta per il tuo progetto di perdita di peso. Contiene proteine ​​e molta fibra, pur essendo a basso contenuto di calorie.

Uova

Uno studio ha dimostrato che l’assunzione di uova per la colazione favorisce la perdita di peso, purché non ne abusiate e li abbiniate a una dieta ipocalorica.

Pesce azzurro

Pesci come il salmone, ricchi di omega-3 sono un nutriente che può attivare il metabolismo, causando così la scomposizione del grasso.

Frutta

Scegli frutti ad alto contenuto proteico come banane e arance. Questi frutti aiutano a controllare le variazioni di peso.

Verdure Verdi

Lo avrai sentito molte volte durante la tua infanzia. Le verdure contenenti fibre e proteine ​​ti aiuteranno durante la tua faticosa ricerca di perdita di peso.

Fiocchi di avena

Il fatto che questo cibo sia in questa lista ti dà un ulteriore argomento per mangiare un buon porridge al mattino. Infatti, le proteine ​​dell’avena contengono aminoacidi essenziali. Inoltre, secondo uno studio, il beta-glucano dell’avena può soddisfare e controllare l’appetito.

Le noci

Basta consumarle con moderazione. Possono anche servire come spuntino sano tra due pasti distanziati per un effetto sazietà, come evidenziato in questo studio.

Quinoa

Contiene 14 grammi di proteine ​​per ogni porzione da 100 grammi. È anche ricca di aminoacidi, che come precedentemente menzionato, promuovono la perdita di peso.

Yogurt greco

Le proteine ​​contenute nello yogurt greco consentono di ridurre la massa grassa e favoriscono un mantenimento della massa muscolare. Questo lo rende un alimento di scelta per promuovere la perdita di peso.

Funghi

In combinazione con uno stile di vita sano e un regolare esercizio fisico, mangiare funghi aiuta a regolare il peso, ma anche a proteggerti da tutti i tipi di disturbi come l’infiammazione e l’ipertensione.

