Nicki Minaj lascia la musica. La rapper americana annuncia il ritiro sui social, i fan sono molto dispiaciuti. Lascia per dedicarsi al compagno Kenneth Petty?

La rapper più controversa e chiacchierata d’America lascia la musica: Nicki Minaj, famosa per i suoi testi ammiccanti e i video al limite del consentito che erano soliti accompagnare ogni suo brano, ha detto basta. Ha scelto di farlo su Twitter con un post accorato in cui ha spiegato la sua decisione: “Ho deciso di ritirarmi e pensare alla famiglia”, firmato Nicki Minaj. Così, all’improvviso, senza alcuna spiegazione: “So che voi ragazzi adesso siete felici, chiedo ai miei fan di continuare a starmi vicino. Io vi amerò per tutta la vita”, conclude l’artista.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di attualità CLICCA QUI

Oltre all’esito inaspettato, la carriera di Nicki Minaj si conclude con parecchie soddisfazioni e qualche polemica: tra il 2010 e il 2018 ha piazzato i suoi quattro album ai vertici delle classifiche americane, nel 2016 è stata annoverata tra le personalità più influenti del pianeta ed è quella che ha venduto di più nella storia della musica, fra le colleghe femminili. Prima nel genere rap.

Nicki Minaj: “Ho lottato per arrivare alla felicità, ora non ci rinuncio”

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019



“Ci devi spiegare il perché di questa tua decisione”, commenta un utente. Il motivo potrebbe rintracciarsi nell’unione, avvenuta recentemente, con il compagno Kenneth Petty. Quando annunciò, in un’intervista, di volersi sposare, scelse un approccio piuttosto diretto: “Ho trovato ciò per cui stavo lottando, la felicità. È stata dura raggiungerla, adesso non voglio rischiare di comprometterla per niente e nessuno“.

Se dietro quel ‘niente e nessuno’ si celi una recente avversione per tutto il resto, tra cui anche la musica, non possiamo saperlo con certezza. Nicki, però, rassicura: “Presto vi racconterò tutto, per adesso mi scuso se sono stata così brusca e poco sensibile”. Intanto sui social compare il suo nome da signora: Mrs Petty. Che sia davvero un cambio di passo? L’artista controversa ha finalmente messo la testa a posto?

Lo scopriremo presto, anche perchè sarà l’unico modo per udire ancora la sua voce che, purtroppo, pare non abbia più posto al cospetto di un microfono. Dovremo accontentarci delle creazioni passate, la vecchia Nicki ha lasciato il posto al progresso per dedicarsi a chissà cos’altro. Forse salutare tutti quando si è ancora all’apice, evitando accuratamente l’uscita di scena forzata, non è poi così male come sembra.

Leggi anche –> “Rocco Hunt e la sua ‘Libertà’: presentato il nuovo album”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI