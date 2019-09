Grande giorno per Justin Bieber che dopo il matrimonio in gran segreto ha deciso di fare il bis.

Justin Bieber si sposa di nuovo con Hailey Baldwin e questa volta ha scelto di farlo davanti a Dio.

Il grande giorno è fissato per il 30 Settembre e da quanto lui e sua moglie hanno dichiarato in precedenza, si tratterà di una cerimonia per pochi intimi ma molto speciale.

Al momento non si sa ancora nulla se non il luogo, in South Carolina.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui -> Justin Bieber si sposa (di nuovo)!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI