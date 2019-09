Ecco un regime alimentare che con 1200 calorie ci farà arrivare in perfetta forma per le festività di natale quando di lasceremo andare a qualche stravizio.

Il natale è alle porte… ce ne accorgiamo guardando la tv che inizia già tormentarci con le pubblicità di natale per grandi e piccini. Allora anche noi dobbiamo iniziare a preparare il nostro corpo alle abbuffate natalizie.

Per arrivare in forma al Natale non dobbiamo sottoporci a diete rigidissime ma basta in qualche modo limitare i cibi più calorici e buttarci su cibi più salutari come pesce riso e verdure. Insomma alimenti che tolgono la sensazione di fame ma non ci riempiono di grassi e calorie.

La dieta che andremo a proporre oggi ci fornirà circa 1000 alle 1200 calorie al giorno, un programma che ci darà sicuramente delle restrizione ma che comunque ci permetterà di non fare troppe rinunce.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Il programma settimanale della Dieta

Lunedì

Facciamo la colazione con il the verde senza lo zucchero e 3 biscotti secchi oppure 2 fette biscottate accompagnate da un filo di marmellata non troppa . Verso le 10 spuntino con un Kiwi. Pranzo 60 Grammi di Riso crudo e 200 g di zucchine cotte semplicemente in padella solo con un filo di olio. accompagnate da una ricca insalata di rucola, radicchio e finocchi conditi da un cucchiaio di olio e succo di limone. Per lo spuntino pomeridiano puntiamo nuovamente su un frutto. Cena crema di porri e patate e un filetto di sogliola alla griglia condita con limone. 1 grappolo di uva.

Martedì

Manteniamo la colazione del lunedì, per lo spuntino cambiamo frutto per non annoiarci e mangiamo una pera . Pranzo per la felicità di molti ecco che possiamo concederci la pasta

60 grammi di fusilli con sugo di broccoli (150 g), un insalata di ceci,spinaci e carote condite con un filo di olio e limone. Come spuntino del pomeriggio 1 kiwi. Per cena filetto di merluzzo (cotto in padella con pomodori e bietole fatte in padella con un cucchiaino di olio extravergine di oliva (34 calorie)

Mercoledì

Manteniamo la nostra colazione e lo spuntino, mentre per pranzo ci concediamo i

un piatto di lenticchie cotte con pomodori, sedano,cipollotti e carote . Dopo un piatto di cavolfiore bollito con aceto . Per lo spuntino del pomeriggio u Kiwi e come cena Riso con minestrone senza legumi , seguita da un’insalata carciofi e arance.

Possiamo ripetere questa dieta per tutti la settimana e riusciremo ad perdere quei kg di troppo che ci faranno arrivare pronti per il Natale. Questa che vi presentiamo è un ottima dieta che possiamo usare anche come mantenimento,

Non ci resta pre provare

Leggi anche >>> Dieta dell’orologio: dimagrisci comprimendo gli orari dei pasti

Leggi anche >>> Dieta chetogenica: menù settimanale per dimagrire 3 kg

Leggi anche >>> La rucola fa bene al cuore e combatte la pressione alta: lo studio

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI