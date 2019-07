Dieta chetogenica: menù settimanale per dimagrire 3 kg

Dieta chetogenica: perdere 3 kg riducendo l’assunzione dei carboidrati, pesce, carne, formaggi e uova

L’estate è arrivata e con essa anche la voglia di andare al mare o in piscina per allontanarci dal caldo torrido della città e per prendere un po’ di sole. Quindi con l’arrivo dell’estate tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Quindi per ritrovare il vostro peso ideale oggi abbiamo deciso di proporvi la dieta chetogenica che si basa sulla riduzione dei carboidrati e l’assunzione di pesce, carne, formaggi e uova. Tuttavia prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta dell’estate: il menù settimanale

La dieta chetogenica può far dimagrire velocemente di 3 chili in una settimana ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con due uova fritte con verdure saltate in padella. Pranzo: un hamburger alle erbe condito con formaggio, funghi e avocado con verdure. Cena: braciole di maiale con fagiolini saltati in olio di cocco.

Martedì: colazione con una frittata ai funghi. Pranzo: insalata di tonno con sedano e pomodoro e verdure. Cena: pollo arrosto con salsa di panna e broccoli saltati.

Mercoledì: colazione con un peperone ripieno di formaggio e uova. Pranzo: insalata di rucola con uova sode, tacchino, avocado e gorgonzola. Cena: salmone grigliato con spinaci saltati in olio di cocco.

Giovedì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo: bistecca con riso al cavolfiore, formaggio, erbe, avocado e salsa. Cena: bistecca con broccoli di formaggio.

Venerdì: colazione con un avocado al forno. Pranzo: insalata Caesar con pollo. Cena: braciole di maiale con verdure.

Sabato: colazione con pane tostato con cavolfiore condito con formaggio e avocado. Pranzo: hamburger di salmone. Cena: polpette servite con spaghetti di zucchine e parmigiano.

Domenica: colazione con uno yogurt magro e muesli. Pranzo: insalata preparata con verdure, uova sode, avocado, formaggio e tacchino. Cena: pollo al cocco e al curry.

