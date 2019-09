Dieta Shelton: ecco come sgonfiarsi e perdere 5 kg

La dieta del dottor Shelton si basa sul concetto che per restare in forma bisogna scegliere alimenti sani e nutrienti come le verdure, la frutta secca e il tè verde.

Creato da Herbert Shelton, importante esponente della medicina alternativa, il regime dietetico che porta il suo nome promette un dimagrimento fino a 5 kg e soprattutto la possibilità di sgonfiarsi.

Il concetto cardine di questo programma è l’igiene naturale. Ciò significa che a tavola bisognerebbe portare sempre cibi poco elaborati e di origine naturale.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Dieta del dr. Shelton: di cosa si tratta

Innanzitutto il dottore sconsiglia fortemente il consumo di dolci in quanto fermentano nell’intestino e sono difficili da digerire.

In secondo luogo invece, promuove la dissociazione tra proteine e carboidrati. Ma non solo. Ad ogni pasto bisognerebbe assumere un solo tipo di proteina.

Una giornata tipo – Si parte con un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto, per poi passare alla colazione vera e propria costituita da due uova sode e un’arancia. A metà mattina ci si può concedere 30 g di noci, estremamente salutari e un ottima soluzione preventiva contro il cancro. A questo proposito è bene citare lo studio condotto nel 2014 dal dipartimento di biochimica e microbiologia della Marshall School of Medicine di Huntington, Stati Uniti, che prova appunto i benefici della frutta secca. Tornando al menu, per pranzo può andare bene un’insalata mista a base di carote, spinaci e barbabietole con contorno di lenticchie ( la dose giusta sarebbe una tazza), e come bevanda un succo di frutta. Infine, per cena si può optare per 200 g di pollo bollito da accompagnare con della lattuga.

Ti potrebbe interessare anche—->>>Raffreddore: ecco la dieta giusta per non prenderlo

Il tè verde è fondamentale – Per riuscire davvero ad avere dei risultati in termini di perdita di gonfiore non si deve rinunciare al tè verde. Inoltre, prima di andare a dormire bisognerebbe consumare un frutto purché non sia la banana.

I pro della dieta del dr. Shelton – Si tratta di un regime molto apprezzato per via della sua proposta equilibrata in termini di nutrienti, ma anche perché contempla il succitato tè verde, noto per le sue proprietà antiossidanti.

Come sempre consigliamo, però, prima di intraprendere questo programma alimentare è meglio confrontarsi con il proprio medico o nutrizionista.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI