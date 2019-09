Scopri qualche utile consiglio per ritoccare lo smalto rovinato senza andare dall’estetista e farlo durare più a lungo.

Tutte ci siamo passate. Siamo a lavoro e scorgiamo un’unghia sbeccata: l’estetista ci attende tra una settimana o poco più ma certo non possiamo andare in giro con il più sciatto tra gli inestetismi. Come ci dicevano le nonne, “una donna si giudica dalle mani” e noi certo non vogliamo sfigurare. Come ritoccare allora lo smalto rovinato?

Le ragazze del Team Clio hanno elaborato una serie di trucchetti per sistemare lo smalto rovinato e farlo durare più a lungo. Noi di CheDonna.it ve li riproponiamo auspicando di regalarvi così la chiave di volta per avere sempre mani degne diana vera donna.

Ritoccare lo smalto rovinato: consigli fai da te

Frughiamo nella borsa in cerca delle chiavi, chiudiamo i bottoni della camicetta oppure impacchettiamo il pranzo da portare a lavoro ed ecco che il fattaccio si verifica: lo smalto si sbecca.

Una vero e proprio incubo, quello che perseguita tutte le donne ma per il quale noi abbiamo una soluzione più che efficiente.

Nel caso in cui la sbeccatura è profonda un semplice ripasso sulla parte ‘incriminata’ non riuscirebbe a rendere di nuovo perfetta la manicure ma qualora invece lo smalto rovinato riguardasse la sola zona vicino alle cuticole o sulla punta conviene ripassare uno smalto dello stesso colore solo sulle parti sbeccate. Nel primo caso vi consigliamo di rimuovere lo smalto da tutta l’unghia e realizzarvi la manicure da capo, nel secondo caso invece, dopo aver ritoccato solo la parte sbeccata, il consiglio è di effettuare una passata di glitter sull’intera unghia: il ritocco sarà così mimetizzato e il danno si trasformerà in un tocco estroso per l’intera manicure.

Per la serie “prevenire è meglio che curare” il consiglio più importante riguarda però le tecniche per far durare lo smalto più a lungo.

La lacca sarà in questo caso un’ottima alleata, anche per dare una vita più lunga al vostro piccolo ritocco: assicuratevi allora che lo smalto sia perfettamente asciugato e vaporizzate poi la lacca prendendo un po’ di distanza dalla mano.

Anche ghiaccio e acqua fredda potrebbero essere d’aiuto in simili circostanze: immergete le mani in una bacinella ripiena di questo mix e la vostra manicure durerà molto a lungo. Prima di questa operazione verifiche ovviamente che il ritocco sia perfettamente asciutto.

Le vostre mani saranno impeccabili, almeno fino alla prossima visita dall’estetista.

