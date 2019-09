Teresa Cilla contro Maria De Filippi: “ho avuto un problema di salute”

Teresa Cilla torna a dire la sua sullo scontro con la Mennoia e la De Filippi e parla di problemi di salute.

Continua senza tregua lo scontro tra Teresa Cilla e la redazione di Uomini e Donne. Questa volta, a dare il via ad un nuovo round pare sia stata però la stessa Maria De Filippi che durante l’ultima registrazione avrebbe fatto riferimento a persone che in passato lavoravano per lei ma che dopo aver chiesto un aumento hanno preferito andarsene, iniziando a sparare a zero contro uno dei suoi collaboratori.

Parole che hanno subito destato l’attenzione di Teresa e di suo marito che hanno così deciso di dire la loro sull’argomento. Il primo a parlare è stato proprio Salvatore di Carlo che ha condiviso il post relativo alle anticipazioni aggiungendo la scritta “Vergogna”. A lui si è poi unita la moglie Teresa Cilla che prima sulle storie del marito e poi sulle sue ha deciso di spiegare quanto accaduto davvero, menzionando anche un problema di salute del quale non aveva mai parlato.

Teresa Cilla si difende dalle nuove accuse e parla di un problema di salute

Dopo le parole che Maria De Filippi avrebbe speso contro persone che in passato avevano lavorato per lei, Teresa Cilla ha deciso di dire la sua e di svelare un particolare della sua vita sconosciuto a tutti.

Prima di tutto ha condiviso un messaggio (visibile qui sopra) che ai tempi avrebbe inviato alla redazione per parlare del lavoro e del bisogno di un aumento, aggiungendo poi una serie di storie dove ha spiegato ai follower quanto accaduto.

Stando alle sue parole, ai tempi suo marito faceva fatica a trovare lavoro e per questo motivo con quello che svolgeva lei da sola, non riuscivano a sbarcare il lunario.

La Cilla ha continuato spiegando le differenze tra il tenore di vita che si ha al sud e quello che si può vivere invece in grandi città come Roma o Milano e ha aggiunto che questo è stato uno dei motivi per i quali, alla fine, ha preferito tornare dai suoi. Un motivo al quale se n’è aggiunto uno ancor più importante, ovvero la salute.

Sembra infatti che, proprio pochi giorni prima del matrimonio, da dei controlli fossero emersi risultati piuttosto gravi che l’avrebbero spinta a prendere la decisione di tornare a casa e che quindi nulla avrebbero a che fare con il mancato aumento. Queste le sue parole a riguardo:

“Un’altra cosa che ci tengo a dirla, rispetto a molti ‘personaggi’ pubblicità io non ho mai fatto vittimismo, motivo per cui non ho mai detto questa cosa perché non mi piace catturare follower.

Ma siccome sono costretta a farlo e mi sento in dovere di spiegare questa situazione altrimenti la gente non capisce e ‘esce pazza’, la motivazione che mi ha spinto a non intraprendere più questo percorso, oltre alla difficoltà economica è stata un problema di salute.”

La Cilla ha così continuato dicendo di aver trovato di nuovo la malattia e che dietro consiglio dei medici ha deciso di rilassarsi e di stare in famiglia visto che era dimagrita molto e che a detta dei dottori non avrebbe potuto continuare a condurre quello stile di vita. Per fortuna, poi, le cose si sono evolute in positivo e i dati della risonanza si sono rivelati errati. La scelta però non è cambiata, portandola così a restare in Sicilia ed abbracciare un nuovo tipo di vita.

La Cilla ha concluso le sue storie chiedendo ai follower di non fare altre domande visto che per ovvi motivi non può aggiungere altro.

Ora, resta da capire ci saranno nuove repliche o se la storia si concluderà in questo modo, portando ad un chiarimento tra i diretti interessati o ad un nuovo silenzio stampa. Per scoprirlo, come sempre, bisognerà attendere.

