Nuovi sviluppi sul caso mediatico del momento che vede al centro dell’attenzione la redazione di Uomini e Donne e alcuni ex partecipanti tra cui spicca il nome di Teresa Cilia che, negli ultimi tempi, ha attaccato insieme a Mario Serpa alcuni autori tra cui Raffaella Mennoia.

Dopo l’intervento della De Filippi e di altri autori che ieri hanno dato la propria opinione sull’argomento, è entrato in campo anche il marito di Teresa Cilia, spiegando il perché la moglie ha improvvisamente smesso di lanciare accuse contro il programma.

Il marito di Teresa Cilia dice la sua sul silenzio della moglie

Salvatore di Carlo, nella giornata di Ferragosto ha deciso di intervenire attivamente su quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, lasciando intendere che se la moglie resterà improvvisamente in silenzio è solo per via di una diffida.

Dopo aver accennato alla recente morte di Nadia Toffa, spiegando il perché del suo intervento tardivo su quanto accaduto nelle ultime ore, il marito di Tersa Cilia ha infatti lanciato non poche frecciatine alla redazione.

“Se c’è stato, se c’è e se ci sarà silenzio, spero che capite il motivo. Se io sto parlando è perché non ho diffide, non ho nulla, per cui posso parlare”

Il marito di Teresa Cilia ha poi continuato facendo dell’ironia e usando molto spesso la parola “diffidati” cosa che lascia ben intuire cosa può essere accaduto.

Intanto, i fan del programma pare non abbiano preso bene tutta la storia, chiedendo prove più valide alla redazione di Uomini e Donne, recentemente accusata di essere a conoscenza di alcune situazioni non proprio corrette che si sarebbero svolte nel corso del programma.

Secondo le ultime accuse della Cilia, ad esempio, la Mennoia sarebbe stata a conoscenza di troniste fidanzate mentre partecipavano al programma. Un’accusa molto grave visto che quando ciò è accaduto, la De Filippi aveva subito “denunciato” la cosa per fare chiarezza. Una storia che sembra ancora lontana dal concludersi e alla quale non si esclude che possano intervenire altri protagonisti più o meno noti del programma che ad oggi risulta essere uno dei più visti e amati (o commentati) della tv.

