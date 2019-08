Teresa Cilia sbotta contro Karina Cascella: “Tu e la Mennoia siete uguali!!!”

Caos Uomini e Donne, ora interviene un nuovo personaggio: Karina Cascella difende la Mannoia e Teresa Cilia non ci sta: “Siete fatte della stessa pasta voi due”

Fonte: Instagram @karinacascella

La telenovelas “Uomini e Donne” ha tra le protagoniste un nuovo personaggio: Karina Cascella. Lei, opinionista di Barbara D’Urso che, dopo anni di amicizia con “miss redazione” – così ribattezzata da molti, Raffaella Monnoia, non si trattiene più e difende a spada tratta l’amica di sempre criticando Teresa Cilia. Nulla di male, si potrà pensare ma invece no, perché in ogni finale di puntata che si rispetti, esiste sempre il colpo di scena. Questa volta il colpo di scena è dato da Teresa Cilia, ex tronista del programma Uomini e Donne che proprio non ce la fa a tenersi i suoi pensieri e sbotta contro la Cascella. Ma come è iniziata la discussione sui social? Cerchiamo di fare il punto della situazione e vediamo di capire le motivazioni dei personaggi implicati nella vicenda che sta facendo il giro del social italiani.

Potrebbe interessarti anche: Francesco Chiofalo dice la sua su chi attacca la Mennoia

Karina Cascella difende l’amica Raffaella Mennoia dalle accuse di Teresa Cilia

Amiche da 20 anni, Karina Cascella e Raffaella Mennoia si sono coalizzate e si difendono a vicenda, così come il decalogo della buone amiche vuole. Nulla di male, tra amiche si fa così – guerriglia social a parte. Karina interviene a difesa dell’amica per tutto quello che Raffaella sta passando, le critiche, ormai all’ordine del giorno sui social, Instagram in particolar modo, hanno dato sfogo ai pensieri più liberi di ex tronisti ed ex corteggiatori che proprio ora non riescono più a tacere sui retroscena della redazione e su alcuni fatti “discutibili” che sarebbero capitati tra autori e ex tronisti.

Karina Cascella, in questo caso ce l’ha con Teresa Cilia, la quale avrebbe accusato Raffaella Mennoia su alcuni fatti avvenuti in precedenza. La Cilia ha infatti dichiarato su Instagram che potrebbe rivelare delle “cose” sul conto della Mennoia (anche se ancora non si è capito di cosa si parla) e dire finalmente tutta la verità! Karina è così intervenuta in difesa dell’amica Raffaella e, scagliandosi a suon di post on Instagram su Teresa, ha replicato:

“Tu cara teresa hai fatto Uomini e Donne. Sei stata vista da milioni di telespettatori. Hai avuto così numeri molto alti sui social e ora puoi lavorare con le aziende. Ti è stata anche data la possibilità di fare Temptation Island e lavorare nella redazione. Sono scioccata e allibita dalla tua ingratitudine. Non è possibile che devo vedere delle storie dove Raffaella viene denigrata. Una grande mancanza di rispetto come donna. Perché l’hai fatto? Per avete due follower in più? Non infangare persone che ti hanno fatto del bene. Hai minacciato, hai detto che vuoi rivelare delle cose. Ma di che stiamo parlando?!”.

Secondo la napoletana Karina, le dichiarazioni contro la Mennoia sono false. Infatti lei conosce la Raffaella da oltre venti anni e sa come lavora. La replica di Teresa non è tardata ad arrivare, ovviamente tramite Instagram

Potrebbe interessarti anche: Teresa Cilia sbotta contro Raffaella Mennoia: “Fa cose di nascosto…”

La risposta di Teresa Cilia contro Karina Cascella: “Parli proprio tu…”

Fonte: Instagram @cillateresaofficial

La risposta dell’ex tronista Teresa Cilia non si è fatta attendere sui social e così, la Cilia risponde con un post al vetriolo alla napoletana Karina. Nel post, Teresa fa riferimento a ciò che Karina avrebbe fatto nel passato ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Paola Frizziero mettendo in ballo i comportamenti che la Cascella avrebbe avuto nei suoi confronti:

“Parli tu Karina e mi dai lezioni di vita? Raffaella Mennoia è una tua amica e vi parate il cul* a vicenda. Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero e poi è uscita fuori la verità. L’hai fatta uscire pazza. Le hai rubato il fidanzato. Fai la morale a me? Poi non sai nulla di quello che è successo. Non ho sputato nel piatto dove ho mangiato. Io a Uomini e Donne ho trovato l’amore. Io parlo di una singola persona. Capisco che parti in sua difesa. Siete fatte della stessa pasta. La differenza tra me e te è che io non mi faccio comandare da nessuno e non rubo i fidanzati.

Sono scioccata. Una persona come Karina fa la morale a me dopo quello che ha fatto? Vi manca la sincerità.”

Se vuoi essere informato su tutte le news, i gossip e i personaggi TV CLICCA QUI

Teresa vs Karina: l’episodio dell’amore “rubato”

L’accusa di Teresa riguarda un episodio accaduto molti anni fa ad una ex corteggiatrice, Paola Frizziero e alla sua storia d’amore con il tronista Salvatore Angelucci. lI tronista di allora, Salvatore Angelucci, scelse come fidanzata la verace e genuina Paola Frizziero, una studentessa napoletana sinceramente innamorata di lui. I due iniziarono la loro storia ma in mezzo c’era sempre Karina Cascella che, con la scusa dell’amicizia, a volte rimaneva anche a dormire a casa di Salvatore.

Paola, inoltre, era sempre oggetto di critiche da parte di Karina e degli altri amici del tronista, tra cui Costantino Vitagliano. La storia d’amore purtroppo finì dopo pochi mesi. Successivamente a Paola fu offerto il trono e durante la sua durata venne fuori che Karina e Salvatore si erano innamorati e messi insieme. Ma l’amore era sbocciato negli ultimi tempi, ossia quando lui aveva lasciato Paola, oppure quando lui era ancora fidanzato con lei? E la Mennoia, grande amica di Karina, cosa sapeva realmente di tutto ciò?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI