Capelli, quando è meglio tagliarli in base alle fasi lunari

Capelli, quando tagliarli in base al calendario lunare e alle sue fasi. Quale rapporto esiste tra capelli, crescita e fasi lunari? Scopri quando è meglio tagliare i capelli a Settembre

Capelli, le fasi lunari (Istock Photos)

Le nostre nonne non si sbagliavano affatto quando riferivano che sarebbe stato meglio tagliare i capelli se la luna fosse stata calante o crescente. La saggezza popolare, i vecchi detti non sbagliano mai. Ma sappiamo se, effettivamente, è vero? A chi non è capitato nella vita che dopo un taglio si avesse come l’impressione che i capelli impiegassero un’eternità a ricrescere anche solo di un centimetro mentre, altre volte, dopo un taglio, ci è parso che improvvisamente i capelli crescessero molto più velocemente. Sarà davvero l’influenza del calendario lunare e delle sue fasi? Va detto che non esiste alcuna prova scientifica di tutto questo, però, dato che non abbiamo niente da perdere, possiamo fare la prova e vedere se seguendo le fasi della luna la nostra chioma comincerà ad assumere un aspetto migliore. In generale la cura dei capelli deve seguire le fasi lunari e prevede di tagliare i capelli di uno o due centimetri una volta al mese per eliminare le doppie punte. Scopriamo la verità a riguardo e facciamo chiarezza sulle fasi lunari, il calendario lunare e quando conviene, di conseguenza, prendere appuntamento dal nostro parrucchiere per un taglio perfetto!

Potrebbe interessarti anche: Capelli: tendenze autunno- inverno 2019/2020, dal colore al taglio

Le fasi lunari incidono sulla crescita dei capelli?

Capelli, le fasi lunari incidono sulla crescita? (Istock Photos)

Seguendo le fasi lunari è infatti possibile individuare delle date precise in cui, stando all’influenza che la Luna potrebbe avere sul tuo taglio di capelli, potresti uscire dal salone del tuo parrucchiere con il sorriso più grande di sempre. Secondo alcune teorie e credenze, il calendario lunare potrebbe influire sulla riuscita del taglio di capelli ed è bene prestarci attenzione se vuoi ottenere il cut dei tuoi sogni, specialmente se in vista delle tendenze autunno- inverno 2019/2020, vuoi cambiare stile ed essere pronta al rientro a lavoro.

Conoscere quindi il rapporto che c’è tra Luna e capelli è molto importante per prenotare il tuo prossimo appuntamento nel giorno X e uscire mega soddisfatta! Ma come capire quando è il giorno giusto per tagliare i capelli?

Secondo alcune credenze antiche regolarsi attraverso le fasi lunari consentirebbe di farli cresce più velocemente e più forti. Basti pensare a come la luna influenzi le maree e come gli agricoltori spesso si rifacciano a queste teorie per la semina ed il raccolto. I capelli, infatti, contengono una percentuale di acqua ed ecco che sarebbe proprio questa la ragione dell’influenza della luna su di essi. Non c’è un reale fondamento scientifico per queste credenze, ma dato che non costa nulla fissare un appuntamento in anticipo dal parrucchiere, perché non programmarlo seguendo il calendario lunare?Se, dunque, hai in programma di dare una bella rinfrescata al tuo hair style, forse dovresti tenere presente che non è vero che un giorno vale l’altro. Pare proprio che i capelli seguano le fasi della Luna e, imparando a seguirne il calendario in relazione ai tuoi desideri, potrai capire quando prendere appuntamento dal parrucchiere, ottimizzando così gli effetti della seduta. Sembra un po’ una leggenda metropolitana, ma non è affatto così. E’ un fatto assodato che i cicli lunari abbiano effetti sulla Terra e che influenzino anche il corpo e la mente. Perché allora non dovrebbero influire anche sulla salute dei capelli? Vediamo quali sono i momenti migliori, quindi, per tagliare i capelli? Segui le fasi lunari e lo scoprirai!

Potrebbe interessarti anche: La Luna influisce sul parto? Verità e leggende in gravidanza

Quali sono i giorni ideali per tagliare i capelli?

Quali sono i giorni ideali per tagliare i capelli Fonte: Istock

La Luna impiega 28 giorni per effettuare una rotazione completa su se stessa, ecco perché non ci sono dei giorni precisi, cambiano ogni mese ed ogni anno, anche perché bisogna considerare l’influenza dell’astrologia, in base anche al segno zodiacale in cui il nostro satellite si trova.

La luna migliore è sicuramente quella crescente, momento favorevole per una crescita migliore e più veloce e per rinforzarli, da evitare invece la luna calante, periodo in cui i capelli rischierebbero di ricrescere più lentamente, spenti e sfibrati. Per la scelta dei giorni, poi, quelli ancora più favorevoli sarebbero con la luna crescente in vergine, per favorire una crescita maggiore e più veloce, in leone per rinforzarli ed infoltirli. In linea generale però sarebbero da evitare trattamenti quando la luna si trova nei segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci, sia che la luna sia calante che crescente.

Per le più precise o per chi ci crede fermamente sarebbe poi da considerare l’orario, stabilendo il periodo più proficuo tra le 12 e le 18. Per quanto riguarda invece le altre fasi della luna, nessun rischio durante il plenilunio, purché si taglino i capelli un giorno prima che inizi. Da evitare invece la luna nuova (solitamente segnata sul calendario con una piccola luna nera), perché i capelli sembrerebbero risultare più deboli e fragili ed aumenterebbe la probabilità che si spezzino e che si rallenti la ricrescita.

Potrebbe interessarti anche: Capelli sani e forti con gli alimenti corretti: la salute inizia qui – VIDEO

Fasi lunari e capelli: le luna calante, la luna crescente, la luna piena, la luna nuova

Capelli, fasi lunari (Istock Photos)

La Luna nuova:(Non tagliare i capelli) la prima regola da tenere presente è: vietato tagliare i capelli con la Luna nuova. In questa fase il satellite non è visibile dalla Terra, e la sua azione risulta compromessa: i capelli cresceranno deboli e scarsi. Meglio evitare. Per di più questo, non è un periodo raccomandabile, perché si ritiene che il novilunio sia una fase dannosa per i capelli, nel corso della quale essi di indeboliscono e sono soggetti a una maggior caduta.

Luna crescente: (Ok spuntare i capelli): Se quello che vuoi è solo togliere le doppie punte, senza compromettere la lunghezza, allora tagliali con laLuna crescente, in questo modo i tuoi capelli ricresceranno a tutta velocità, riguadagnando in un lampo i centimetri persi. In particolare, sembra che sia preferibile tagliarli tra mezzogiorno e le 18, perché in queste ore c’è un aumento progressivo dell’attrazione lunare.

La Luna calante:(Per chi ha molti capelli): chi ha bisogno di tenere a bada una chioma indomabile, ottenendo una piega perfetta anche a casa, dovrà tagliare i capelli in questa fase, anche le chiome più ribelli diventeranno docili in un attimo. Tagliando i capelli durante il quarto calante, otterrai una crescita più rapida e una più lunga tenuta della tua pettinatura. Il taglio va fatto tra le sei del mattino e il mezzogiorno, che è il lasso di tempo in cui si verifica una diminuzione dell’attrazione lunare.

La Luna piena: (Sì al taglio dei capelli): I giorni in cui la Luna è piena (o plenilunio) rappresentano, in generale, il momento migliore per andare dal parrucchiere.Se sono danneggiati, maltrattati, opachi e senza vita, questo è il momento migliore per un cambio di look. I capelli cresceranno più forti e più belli di prima, a patto però di tagliarli il giorno del plenilunio o quello precedente.Si raccomanda di tagliarli tra le sei del mattino e mezzogiorno.

Potrebbe interessarti anche: Lo shampoo riflessante: la colorazione che non fa male ai capelli – VIDEO

Altri rituali di bellezza influenzati dalle fasi lunari e dai segni zodiacali

Capelli e bellezza (Istock Photos)

Meglio specificare che secondo alcuni la luna non deve essere solo crescente, ma si deve trovare anche in determinati segni zodiacali. Per far crescere i capelli più velocemente e averli lucidi e morbidi, quindi, bisognerebbe tagliarli quando la luna è in Venere, mentre se li volessimo più spessi e corposi dovremmo aspettare che la luna sia in Leone. Ma di questo non ci sono prove scientifiche. Anche le unghie, i trattamenti viso e la depilazione possono trovare beneficio seguendo il calendario lunare.

Se vuoi restare aggiornato sulla categoria capelli, benessere e bellezza fai da te clicca qui!

1. La manicure e la pedicure

Capelli e manicure iStock Photos

Per la bellezza delle unghie di mani e piedi sarebbe meglio tagliarle e limarle con luna, sia crescente che calante, in capricorno, per rinforzarle ed indurirle. Da evitare invece Gemelli, Cancro, Pesci e Scorpione, per evitare di indebolirle.

2. La depilazione

Depilazione e fasi lunari (Istock Photos)

Per quanto riguarda la depilazione, invece, meglio effettuarla con luna calante, proprio per il principio opposto a quello del taglio di capelli. Così facendo, infatti, la ricrescita dovrebbe essere più lenta ed i peli dovrebbero indebolirsi, meglio ancora se la luna calante è in capricorno. Meglio invece aspettare se la luna si trova nei segni leone e vergine, per evitare una ricrescita più veloce o di infoltire i peli.

4. I trattamenti viso e corpo

Capelli e trattamenti di bellezza, farli in base alle fasi lunari (Istock)

Per i trattamenti viso e corpo, invece, meglio prediligere i segni d’aria: bilancia, gemelli ed acquario, ma solo quando si trovano nella luna crescente e in alternativa anche l’Ariete, sia in luna crescente che calante. Le maschere ed i trattamenti penetreranno meglio nella pelle, migliorando l’assorbimento degli attivi.

Ritornando, invece, ai capelli e per conoscere i momenti migliori in cui tagliarli basterà consultare un calendario lunare e scoprire quando prendere appuntamento dal parrucchiere. Scopriamo in questo mese di Settembre i giorni migliori in cui rifare il taglio!

Calendario lunare di Settembre 2019: quando tagliare i capelli

calendario lunare, quando è meglio tagliare i capelli (Istock)

Segnatevi queste date, saranno quelle migliori per una capatina dal vostro hair stylist e rifarvi il look.

12-13-14-15-16 Settembre: In questi giorni – in particolar modo il 14 – la Luna sarà piena; dunque via libera a tagli di ogni genere e alla fantasia:che sia un caschetto corto, un pixie cut o anche solo una spuntatina particolare alla frangia, in questo giorno la Luna è con te.

Potrebbe interessarti anche: Psicologia e capelli: Qual è il rapporto tra capelli e personalità?

Calendario lunare di Settembre 2019: quando NON tagliare i capelli

Capelli e fasi lunari (Istock Photos)

Evitate accuratamente di tagliare i vostri capelli in questi giorni di Settembre:

1-2 Settembre: ormai già passati, sono i giorni sconsigliati per tagliare i capelli poiché la luna è nuova. Se, avete passato immuni questi due giorni, aspettate ancora, poiché vi sono altre date da segnare:

dal 26 al 30 Settembre: In questi 4 giorni e in particolar modo il 28 Settembre, se potete, evitate di andare dal parrucchiere per un cambio look, poiché è proprio in questi giorni che la Luna sarà nuova nel cielo. Quindi, giù le mani dai capelli se non volete che vi ricrescano lentamente. Se proprio non potete farne a meno, vi consiglio, allora, solo una rapida spuntatina alle doppie punte, ma nulla di più!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI