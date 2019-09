Capelli sani e forti con gli alimenti corretti: perché la salute dei capelli inizia qui, a tavola con una sana alimentazione. Segui i consigli giusti! – VIDEO

Per garantire il benessere dei propri capelli è importante seguire una dieta equilibrata e bilanciata. Non sai come fare? Segui i nostri consigli nel video. I tuoi capelli saranno sani e forti iniziando proprio dall’alimentazione corretta

La prima regola per avere una capigliatura sana è mangiare i giusti alimenti. Prediligi verdure a foglia verde e carne nelle giuste quantità. Se vuoi sapere di più, clicca in alto

