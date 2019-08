Per i 22 anni della morte di Lady Diana il 31 agosto, il principe Harry, Meghan Markle e il loro figlio Archie hanno un programma speciale

Il 31 agosto 2019, saranno passati 22 anni da quando la principessa Diana, madre di William e Harry, morì a Parigi in seguito a un fatale incidente automobilistico sotto il ponte Alma.

La prematura scomparsa della principessa del Galles non le permetterà di darle la possibilità di conoscere i suoi nipoti: George, Charlotte, Louis e il piccolo Archie, il primogenito del principe Harry e Meghan Markle. La coppia reale, ispirata ai valori di Lady Di nella loro vita quotidiana, ha pianificato un programma molto speciale per l’anniversario della sua morte, come rivelato dal Daily Mail.

Il 31 agosto, il principe Harry, Meghan Markle e Archie visiteranno Althorp, nel parco della dimora storica della famiglia Spencer, presso la tomba dell’ex moglie del principe Carlo, per renderle omaggio.

“Harry vuole che Meghan veda il luogo dove riposa sua madre”, ha detto a The Daily Mail una fonte vicina alla coppia del Sussex. Questa sarà la prima volta che l’ex attrice visiterà la tomba della Principessa del Galles. Sono passati due anni da quando Harry ha visitato la tomba di Lady Di, la cui posizione esatta è nascosta.

I principi William e Harry di solito si recano in quel luogo due volte l’anno: il 1 ° luglio per il suo compleanno e il 31 agosto alla data della sua morte. Questa volta, Harry sarà accompagnato da sua moglie e suo figlio, Archie. Un meraviglioso omaggio alla defunta Diana Spencer.

Il 1 luglio 2018 la principessa Diana avrebbe compiuto 57 anni. Fù una data importante per il principe Harry. In questa occasione i due fratelli, i nipoti della regina Elisabetta II si recarono nel Berkshire ad Ascot per un torneo di beneficenza di polo, il loro sport preferito, come ogni anno.

Per Meghan Markle, che accompagnò suo marito, fu la prima volta in veste di compagna ufficiale di Harry. L’anno prima, la futura duchessa del Sussex aveva reso il più discreto possibile la sua presenza per incoraggiare il principe del suo cuore durante l’incontro.

L’ex attrice sembra sempre più a suo agio con il suo ruolo di rappresentante della Corona britannica. Con un abito scozzese senza maniche allacciato in vita e cappello ed occhiali, la 36enne ha nuovamente dimostrato alla Regina Elisabetta II di avere un posto nella famiglia reale.

Alla sua prima uscita ufficiale con la nonna di suo marito a metà giugno nel Cheshire, Meghan Markle era riuscita a far ridere la regina. Molto complici, le due donne hanno continuato a parlarsi e scambiarsi molti sorrisi. Sua Maestà si è persino detta, secondo una fonte di Us Weekly, “colpita dall’intelligenza, dalla gentilezza e dal desiderio di imparare di Meghan”.

