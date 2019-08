Beautiful, anticipazioni americane: nuova crisi tra Ridge e Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful la drammatica caduta di Thomas, causata da Brooke, avrà conseguenze anche sul matrimonio con Ridge.

Dalle anticipazioni americane di Beautiful arrivano nuovi colpi di scena. L’ultimo è legato alla crisi in atto fra Ridge e Brooke che potrebbe portare ad un addio clamoroso. E tutto comincerà (ma in Italia lo vedremo solo nel 2020) con il terribile incidente di Thomas.

Come vi abbiamo già anticipato, il figlio di Ridge e Hope avranno un duro confronto su una scogliera. Lui sa che fina ha fatto la figlia di Hope e Liam, involontariamente adottata da Steffy. Ma quando lo confesserà alla ragazza, la sua reazione sarà infuriata. Così Brooke, che sta seguendo la scena a distanza, interverrà per difendere la figlia e nella discussione con Thomas lo spingerò già dalla scogliera, anche senza volerlo.

Così nelle puntate americane di Beautiful, Thomas si trova in coma, ricoverato in ospedale. Il rischio è quello che non si risvegli più, o che comunque riporti gravi conseguenze fisiche per tutta la vita futura. Una svolta drammatica che metterà anche in crisi il rapporto fra Brooke e Ridge, nonostante i due si conoscano molto bene.

Beautiful, anticipazioni americane: Ridge difende Thomas e litiga con Brooke

Ridge teme per la vita del figlio, in mancanza di notizie certe dai medici che non possono assicuragli nulla. Così avrà una durissima discussione con la moglie che in qualche modo è responsabile per quella situazione. Anzi, la minaccia: se a Thomas dovesse succedere qualcosa di irreparabile, l’unica responsabile sarebbe lei e dovrà accettarne le conseguenze.

Hope gli spiegherà che le intenzioni della madre erano buone. Sapeva del suo confronto con Thomas, voleva soltanto che il ragazzo raccontasse tutta la verità. Poi sua madre ha frainteso i toni acceswi ed è intervenuta solo per difenderla.

Ma non sarà questo l’unico confronto acceso. Liam, una volta scoperta la verità sul destino della figlia, andrà in ospedale per affrontare Thomas. Lì però troverà Ridge e il Forrester lo aggredirà impedendogli di fare altro male al figlio.

Una situazione di tensione crescente che metterà in discussione anche l’ennesimo matrimonio fra Ridge e Brooke. Forrester vuole a tutti i costi difendere Thomas, Brooke invece continua a dire che Hope era in pericolo e non poteva fare altrimenti. E comunque il fratello di Steffy conosceva la verità sul destino della piccola Beth, ma ha mentito solo per riprendersi il cuore di Hope.

Alla fine dell’ennesima discussione, Ridge uscirà di casa lasciando Brooke da sola e passerà la notte con un’altra donna. Solo lo sfogo di un momento, oppure la loro storia è destinata a naufragare per sempre? Aspettiamo le prossime puntate per scoprirlo.

