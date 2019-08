Ecco un semplice trucco per sbarazzarti del grasso incrostato sulle tue stoviglie

Stanco di passare ore a pulire, soprattutto le pentole bruciate o unte? Sogni di avere più tempo da trascorrere con la tua famiglia o per fare qualcosa di gratificante per te stesso? Questo sogno ora può diventare realtà, come per tutte le cose, è sufficiente avere delle buone corde al proprio arco!

Prima di tutto è doveroso ricordare che quando si cucina, basterebbe seguire le due regole d’oro per semplificare il lavoro di pulizia: cercare di non sporcare e pulire man mano che si sporca.

Ma con tutte le faccende domestiche quotidiane in elenco, non riusciamo ad applicare sempre queste regole! È solo dopo diversi usi che ci rendiamo conto che pentole e padelle mancano di lucentezza e necessitano di pulizia, quindi ecco come risolvere questo problema molto angosciante!

Come disincrostare le tue stoviglie

Questa ricetta ti consentirà di preparare un meraviglioso prodotto naturale per la pulizia per rendere brillante una padella, ad esempio, anche se è ricoperta di grasso vecchio di anni.

Gli ingredienti della ricetta sgrassante:

100 g di bicarbonato di sodio;

100 g di senape in polvere.

Le suddette proporzioni sono adatte per 5 litri di acqua.

Prima di iniziare, assicurati di indossare guanti, preferibilmente resistenti al calore. Versare i cinque litri di acqua in una grande casseruola o pentola e portare ad ebollizione. Il contenitore dovrebbe essere abbastanza grande da contenere la padella che deve essere pulita.

Aggiungi tutti gli ingredienti nell’acqua e lascia cuocere a fuoco lento, senza spegnere il fuoco, immergi i piatti grassi nel liquido e lasciali per un momento. Se sulla padella sono presenti maniglie in plastica, rimuoverle in anticipo per evitare che si sciolgano.

Rimuovi la padella dalla casseruola e attendi che si raffreddi, quindi strofina delicatamente con una spugna e vedrai che tutto scompare come per magia!

Proprietà degli ingredienti

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale ed economico che ha molti usi, è un prodotto che ha un alto pH in soluzioni concentrate. Il bicarbonato di sodio è un componente chiave dei saponi da bucato e di altri detergenti per la casa, combina sodio (Na), idrogeno (H), carbonio (C) e ossigeno (O) che possono facilmente rimuovere grasso e macchie difficili su vestiti, utensili, pavimenti e altre superfici. Viene anche usato come detergente per rimuovere lo sporco ostinato su oggetti d’argento e di vetro.

La senape in polvere deriva da un seme di senape finemente macinato che è meno popolare della senape ordinaria e proviene da tre specie di senape, tra cui quella gialla, marrone e nera. Ha eccellenti proprietà dissolventi dei grassi grazie alle sue forti capacità antisettiche e antiossidanti. È quindi un potente detergente contro i grassi, ma questo prodotto ha anche benefici per la salute.

Fantastico, vero? Sentiti libero di applicare questo trucco sui tuoi piatti e soprattutto condividi la ricetta con i tuoi amici!

