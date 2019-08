Vita di coppia: ecco come cambia dopo il matrimonio

Dopo il matrimonio la vita di coppia cambia drasticamente. Ecco alcuni esempi divertenti, ma sopratutto molto reali.

La vita di coppia, lo sappiamo, subisce molti cambiamenti nel corso del tempo. Dopo i primi mesi di novità ed emozioni forti, il rapporto con il partner cambia inevitabilmente: la passione e le romanticherie iniziali lasciano spazio ad una vera confidenza di coppia, e a sentimenti più sinceri e duraturi. Nella vita insieme, inoltre, sono molti e diversi i momenti che segnano punti di svolta nella relazione tra due innamorati. Quello più importante è, ovviamente, il matrimonio.

Ci si ride spesso su, scherzando, ma la verità è conosciuta a tutti: la vita di coppia, dopo il matrimonio, cambia drasticamente. Ecco alcuni esempi divertenti, ma sopratutto molto reali.

Ecco come cambia la vita di coppia dopo il matrimonio

I saluti quotidiani

Mentre prima del matrimonio è normale abitudine scambiarsi messaggini romantici pieni di parole dolci, dopo il grande giorno diventa sufficiente un saluto frettoloso prima di uscire di casa. Questo succede non per mancanza di affetto o amore, ma semplicemente perché dopo il matrimonio molte cose iniziano ad essere date per scontate, e si tende a dare maggiore importanza ad altri aspetti della vita quotidiana.

Le sorprese

Negli anni che precedono il matrimonio, una persona innamorata non perde mai occasione per sorprendere il proprio partner. Dopo anni di convivenza è facile che la massima forma di romanticismo si riduca ad essere la richiesta “Mi lavi questi calzini?”. Non è da escludere, però, che esistano ancora mariti in grado di dimostrare il proprio amore lavandosi i calzini da soli.

Il contatto fisico

Quando si è fidanzati ogni occasione è buona per abbracciarsi, toccarsi e coccolarsi, ancora meglio se si è sul divano davanti ad un film romantico. Dopo il matrimonio, però, l’aspetto fisico del rapporto di coppia si riduce a baci frettolosi prima di spegnere le luci e addormentarsi, ognuno nel proprio lato del letto.

Il look personale

Da fidanzati, prima di un appuntamento con il proprio partner si dedicava un sacco di tempo alla preparazione del proprio look in ogni minimo dettaglio. Durante la convivenza, però, è facile camminare per casa in mutande e calzini, magari con maschere di bellezza colorate applicate sulla faccia. Anche in questo caso, è l’intimità che fa cambiare abitudini e prospettive.

San Valentino