La famosa paladina che veste alla marinara sta per avere un ristorante tutto suo.

Chi non conosce Sailor Moon? Che si amino o meno manga ed anime, questo nome è sicuramente noto a tutti e il motivo è più che semplice, si tratta di un fenomeno diventato famoso in tutto il mondo e che nonostante gli anni continua a resistere trovando sempre nuovi modi per far parlare di se. Dopo i pennelli trucco ispirati alla serie e la miss Giappone che ha deciso di sfilare come una guerriera sailor, Sailor Moon torna a far parlare di se per il primo ristorante a tema che aprirà a Tokyo il prossimo mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Chiara Ferragni diventa Sailor Moon – VIDEO

Se vuoi restare aggiornata su tutte le novità e sulle notizie più curiose CLICCA QUI!

Shining Moon Tokyo, il primo ristorante dedicato a Sailor Moon

Com’è facile immaginare, il primo ristorante dedicato alla paladina della legge che veste alla marinara sarà inaugurato a Tokyo il prossimo mese. A differenza dei anti caffè temporanei, però, questo ristorante aprirà in veste definitiva, proponendo anche degli spettacoli dal vivo che si terranno la sera.

Il quartiere scelto per questo locale innovativo e dal successo assicurato è Azabu Juban, quartiere noto agli amanti della serie in quanto lo stesso in cui vive la protagonista Usagi Tsukino (Bunny, per chi ha visto solo la prima serie in italiano) e dove si muovono le varie guerriere sailor.

Si, perché come spesso accade in Giappone, ciò che si vede negli anime è molto simile alla realtà e gli stessi luoghi sono spesso presi da quartieri esistenti e semplicemente riportati su carta.

Così, in una zona dove è già possibile riconoscere il tempio di Rei (Rea nella versione italiana), e altri luoghi di interesse, ora sorgerà un ristorante in cui i fan potranno consumare le proprie pietanze assistendo ad uno spettacolo a tema.

L’apertura è prevista per il 15 Agosto ed i prezzi non sono certo per bambini. Si parte dai 30 euro (circa) per il pranzo fino alle 75 euro per la cena dove il costo cambia in base al posto scelto per assistere ai vari spettacoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tatuaggi ispirati al mondo degli anime giapponesi

Insomma, chi ama questa storia e si trova a passare da Tokyo non potrà certo perdersi questa novità. A tutti gli altri toccherà sperare di poter vedere qualche video in giro, in attesa dei due film che usciranno e che sono già stati annunciati, per completare la serie Crystal uscita qualche tempo fa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Un cartone animato per ogni segno zodiacale

Leggi anche -> Dodici cose che non sai sul Giappone e sui giapponesi

Leggi anche -> I più bei nomi per bambine ispirati ai cartoni animati giapponesi