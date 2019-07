Riscoprire i sapori di una volta per stare in salute. Questo è il segreto della dieta mediterranea di Creta, molto simile alla nostra alimentazione.

La dieta mediterranea è certamente una di quelle più salutari e genuine per l’uomo. Ma quella che facciamo oggi, mescolando tradizione modernità, è vera dieta mediterranea?

Di sicuro abbiamo mantenuto le basi. Però una colazione con il cappuccino e le fette biscottate, ad esempio, è molto lontana da quello che ci ha insegnato la storia. E allora il vero regime alimentare da seguire, per chi ci crede, è la dieta cretese che allunga veramente la vita.

Con la dieta mediterranea di Creta manteniamo il peso forma

La dieta mediterranea di Creta, o dieta cretese, è stata studiata a lungo negli ultimi settant’anni. La popolazione locale dell’isola greca ha dimostrato condizioni di salute e longevità quasi sorprendenti. Il merito è certamente delle condizioni di vita locali, ma anche dell’alimentazione che è molto simile alla nostra.

La dieta mediterranea cretese infatti ha alcuni principi basilari da seguire. Condire tutto con l’olio d’oliva (va bene anche quello non extravergine, così spendiamo un po’ di meno), non usare grassi, puntate sulla frutta e la verdura di stagione, carni rosse solo un paio di volte alla settimana,. Piuttosto meglio le carni bianche e il pesce, in grande quantità. E poi invece del latte di mucca, quelli di pecora o di capra anche per i formaggi.

La tavola della dieta cretese è ricca, fin dalla colazione, di vitamine C e E che hanno efficaci poteri antiossidanti. Inoltre riducendo i grassi e gli zuccheri abbassa in mnaiera importante i livello di colesterolo e glucosio nel sangue, quindi i rischi di malattie mortali.

Ma com’é la giornata tipo della dieta mediterranea cretese? A colazione pane ai cereali e miele, da utilizzare per dolcificar al posto dello zucchero, frutta fresca e secca (noci, mandorle, arachidi…), yogurt di pecora.

A pranzo invece riso e pasta integrale con verdure, petto di pollo o di tacchino alla griglia, oppure sgombro, sardine, alici, un’insalata di pomodori e feta, frutta fresca. E la sera niente primo, ma piuttosto la carne se a pranzo avete mangiato pesce (o il contrario), verdure fresche e di stagione possibilmente crude, una macedonia di frutta e anche un bicchiere di vino rosso.

Preferiamo la cottura al vapore e quella al forno, perché mantengono tutte le proprietà dei cibi, utilizziamo molte erbe aromatiche fresche, verdure a foglia verde, mettiamo la massima attenzione sulla provenienza dei prodotti. E voi non siete curiose di provare la dieta mediterranea cretese?

