Anne Hathaway svela su Instagram la sua seconda gravidanza ma sottolinea “l’infertilità e l’inferno del concepimento”.

Foto da Instagram @annehathaway

#2. Anne Hathaway è alla sua seconda gravidanza.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’attrice premio Oscar che ha pubblicato una foto in bianco e nero per mostrare il suo secondo pancione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Infertilità: ecco le cause più comuni e come risolverle

L’attrice ha già un maschietto di tre anni. Jonathan Rosebanks Shulman, suo primo figlio, è nato il 24 marzo 2016 e adesso sta per avere un fratellino. Il papà naturalmente è sempre lui, Adam Shulman, l’attore statunitense con cui Anne Hathaway si è sposata il 29 settembre 2012 a Big Sur, in California, in una cerimona interreligiosa ebraico-cristiano con conseguente ricevimento a base di menù rigidamente vegano.

A quanto pare però questa gravidanza non è solo stata tanto atteso e tanto voluta, ma è anche arrivata sfidando qualche amara difficoltà.

Nell’annunciare infatti questa dolce attesa, Anne Hathaway ha svelato un particolare tanto inedito quanto personale, lasciandosi cosi andare a una dedica che ha commosso il popolo del web.

Se vuoi restare sempre aggiornata sui personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Anne Hathaway incinta: “l’infertilità’ e l’inferno del concepimento”

Foto da Instagram @annehathaway

“Non è per un film” – scrive Anne Hathaway su Instagram – “Scherzi a parte, per tutti quelli che affrontano l’infertilità e l’inferno del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore extra”.

Pare dunque che di difficoltà nel divenire mamma Anne Hathaway ne sappia più di qualcosa e così vuole condividere la sua gioia ma anche il suo strenuo affetto e supporto a tutti coloro che vivono la difficoltà di non riuscire a concepire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> LA DONNA DEL GIORNO: Anne Hathaway

Un post dunque veramente dolce da parte dell’attrice 36enne che trasmette la felicità ma sa anche donare un significato assai più profondo a questa notizia e a questo momento.

Che dire? Grazie Anne e, soprattutto, tantissimi auguri!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…