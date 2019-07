Temptation Island 2019 raddoppia le emozioni. La prossima settimana il docu reality di Canale 5 verrà trasmesso sia lunedì che martedì sempre in prima serata.

Mi raccomando, non prendete nessun impegno per le prime serate della prossima settimana. Perché ci sarà un doppio appuntamento speciale con Temptation Island 2019.

Tutti aspettavano la sesta e ultima puntata del docu reality di Canale 5, già annunciata pr lunedì 29 luglio. Ma la sera successiva, martedì 30, sempre in prima serata su Canale 5 ci sarà un ultimo appuntamento con Filippo Bisciglia e le sei coppie di fidanzati, quelle ancora in piedi e quelle scoppiate.

Temptation Island 2019, come andrà a finire per le sei coppie?

Un annuncio importante e che farà felici tutti i fans di Temptation Island 2019. Il programma di Maria De Filippi anche quest’anno non ha tradito le attese di Mediaset, confermando ascolti pazzeschi. Come l’ultima puntata di ieri sera che è stata vista da quasi 3,7 milioni di persone, con una share vicina al 24%, nettamente di più rispetto a tutta la concorrenza.

Anche per questo quindi la rete Mediaste ha deciso di regalare una puntata in più al pubblico. Intanto si parte lunedì prossimo con il sesto appuntamento di Temptation 2019, la resa dei conti per tutte le coppie che ancora sono rimaste nel villaggio dei fidanzati e che dovranno affrontare il falò finale di confronto.

I primi saranno Massimo e Ilaria che ieri sera abbiamo lasciato a metà del loro falò. Un confronto durissimo a tratti anche drammatico come dimostrano le lacrime della giovane fidanzata romana. Entrambi si sono dati da fare (lui anche più di lei), ma in fondo molti sono convinti che ci possa essere ancora la possibilità di vederli uscire insieme. Sarà veramente così?.

Poi ci sono Sabrina e Nicola, arrivati ad un punto morto o ad una svolta. La donna cuneese è convinta di avere ormai dato tutto nel suo rapporto con il fidanzato più giovane e pensa di dare un taglio, di liberarlo della sua presenza. In più c’è l’ex corteggiatore Giulio Raselli che le piace molto e il confronto finale sarà molto complicato.

Così come tra Katia e Vittorio. La ragazza ‘fotonica’ è in piena crisi, non capisce gli atteggiamenti del suo compagno che è molto vicino a Vanessa e si sta dimenticando di lei. Anche il loro falò finale sarà un appuntamento da non perdere.

Martedì 30 poi grande finale con Temptation Island 2019. Tutte le coppie che hanpo partecipato racconteranno come sta andando adesso. Così torneranno pure Jessica Battistello e Andrea Filomena: lei adesso sta ancora con il single Alessandro Zarino oppure no? Lo scopriremo presto.

