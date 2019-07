Biscotti di avena una delizia per il gusto e per la linea

I biscotti di avena fatti in casa, buoni e salutari ci daranno la giusta carica per cominciare le nostre giornate con gusto e salute.

I biscotti sono uno degli alimenti preferiti per iniziare le nostre giornate. Buoni, gustosi ma spesso troppo calorici, pieni di burro e quindi dobbiamo abbandonarli. Ma oggi presenteremo questi ottimi biscotti di avena che faranno partire le nostre giornate con la giusta energia . Si tratta infatti di frollini semplici da preparare, leggeri e genuini, sono anche molto sazianti e questo ci permetterà di arrivare con meno fame a pranzo.

Una delle loro principali caratteristiche è che sono senza burro, alimento che si sa non è amico delle nostre diete, e sono con zucchero di canna meno raffinato e più leggero.

Insomma un’ottima idea per la nostra colazione da accompagnare con il latte o con lo yogurt a seconda delle nostre preferenze

Biscotti con fiocchi d’avena ottima idea per la colazione

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 15/20 minuti

Ingredienti

140 g farina integrale o di farro

50 g zucchero di canna

65 ml acqua

20 g uvetta

20 g mandorle

60 g fiocchi d’avena

50 ml olio di semi

1 sale pizzico

Preparazione

Per prima cosa mettiamo la nostra uvetta i in ammollo in acqua calda n modo da prepararla. Mentre la lasciamo riposare tritiamo o frulliamo in modo fine le mandorle. Prendiamo una ciotola e mettiamo dentro zucchero, farina, i fiocchi di avena e la granella di mandorle che abbiamo appena ottenuto, aggiungiamo al composto un pizzico di sale.

Strizziamo la nostra uvetta e aggiungiamola al composto. A questo punto uniamo l’olio e l’acqua e iniziamo a mescolare con il cucchiaio e poi successivamente con le mani in modo da ottenere un composto molto omogeneo.

Facciamo riposare il nostro impasto in frigo per circa mezz’ora e preriscaldiamo il forno a 180°. Prendiamo il nostro impasto e stendiamolo con il mattarello, lo spessore deve essere di circa 3 mm, formiamo dei biscotti rotondi se vogliamo dei veri frollini, se no possiamo sbizzarrirci con la fantasia.

Prendiamo una teglia rivestiamola di carta forno e disponiamo i nostri biscotti che dovranno cuocere per circa 20 minuti. Lasciamoli raffreddare: con il riposo diventeranno più croccanti.

