Raffaella Mennoia annuncia che le due coppie dell’ultima stagione di Uomini e Donne che hanno rotto da poco racconteranno via web i motivi della loro scelta.

C’è una sorpresa speciale per tutti i fans di Uomini e Donne. Raffaella Mennoia infatti con un breve video postato sul suo profilo social ha annunciato una novità importante per il dating show di Canale 5.

Da venerdì 26 luglio infatti sul sito ufficiale del programma, www.wittytv.it, verranno pubblicate delle interviste esclusive ai protagonisti delle coppie scoppiate, Angela e Alessio ma anche Giulia e Manuel.

Uomini e Donne, tutta la verità sulle coppie scoppiate

Dopo la rottura di due delle coppie nate nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne erano stati moltissimi i fans del programma che chiedevamo spiegazioni. Come era già successo in passato, anche questa volta le troniste e le loro scelte una volta che sono usciti dagli studi hanno rotto in fretta e senza dare motivazioni chiare.

Inizialmente la stessa Raffaella Mennoia, accogliendo le richieste via social del pubblico, aveva anticipato che a settembre, alla ripresa di Uomini e Donne, ci sarebbe stata una puntata speciale dedicata proprio alle coppie scoppiate, perché raccontassero a tutti che cosa era successo e i motivi della loro rottura.

Adesso però sia lei che tutta la redazione hanno cambiato idea. Con una decisione a sorpresa hanno scelto di realizzare delle interviste direttamente con le ex troniste di U&D e le loro scelte. Saranno quindi direttamente loro a parlare con il pubblico, anche se in realtà non ci sarà un confronto. Così come non ci sarà, almeno per quello che sembra, spazio alla ripresa di Uomini e Donne per raccontare le loro storie.

Un destino comune, quindi, quello di Angela Nasti e Giulia Cavaglià. A lungo le due ragazze hanno occupato la poltrona rossa come troniste, hanno appassionato il pubblico con le loro esterne e hanno aspettato sino alla fine della stagione per comunicare le loro scelte.

Angela, dopo la rottura con il suo corteggiatore preferito è stata accusata dal pubblico di non avere mai mostrato vero interesse per Manuel. Molti sono convinti di questo ancora di più adesso che lei ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore del Torino, Kevin Bonifazi.

Altrettanto strana, almeno per il pubblico, la rottura fra Giulia e Manuel. Sarà vero, come sospettano alcuni, che l’ex corteggiatore l’ha tradita oppure le motivazioni sono altre? Le interviste su wittytv.it serviranno proprio a questo.

Ma l’annuncio di Raffaella Mennoia non è stato accolto da tutti con entusiasmo. Su di lei e sulla redazione di Uomini e Donne piovano molte critiche, sia per la scelta di non invitare i ragazzi in studio a confrontarsi tra di loro, sia perché negli ultimi anni i tronisti (maschi e femmine) di Uomini e Donne hanno spesso tradito la fiducia del pubblico. Con la nuova stagione cambierà tutto?

