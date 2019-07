Sembra giungere al capolinea la storia da Katia e Vittorio. Il fidanzato dichiara di non provare nessun tipo di gelosia nei confronti della fidanzata quando si avvicina ad un altro uomo.

E’ il momento della coppia “fotonica”, quella formata da Katia e Vittorio. Mentre nelle prime settimane di Temptation Islan d2019 era Katia a sentirsi single, con il passare del tempo Vittorio si è avvicinato alla single Vanessa. Katia viene chiamata nel ‘Pinettu‘ a vedere un video del fidanzato che si scambia effusioni con la tentatrice e sembra ben lontano dalla persona che lei inizialmente descriveva.

Katia è estremamente delusa dal fidanzato ma Sabrina tenta di farla ragione dicendo che magari lui si comporta in questo modo perché ha delle mancanze. La ragazza però non cambia idea: per lei il fidanzato resta un “cogl**ne” . La “fotonica” Katia sembra una ragazza molto diversa da quella che avevamo visto nelle prime settimane.

Temptation Island 2019 Vittorio ha dimenticato Katia

Anche il video che Katia vedrà al falò sconvolgerà la ragazza: Seppure vede Vittorio sempre più vicino alla single, lei in lacrime dichiara: “Io gli auguro il meglio”. E poi continua : “Per me resta la persona più importante della mia vita”.

Ma per lei le sorprese non sono finite. Infatti l’aspetta un altro video nel quale il fidanzato dice alla single Vanessa: “Provo emozioni per te, è innegabile”. I due, dopo una serata in spiaggia dove nascondono un bacio sotto un’asciugamano, vanno in camera del fidanzato a scambiarsi effusioni.

Katia a quel punto afferma di non volere un conformo all falò e di aver paura di uscire da questa avventura senza il fidanzato.

Ma anche Vittorio ha le sue sorprese. Non si aspetta nessun video. Invece vedrà Katia divertirsi con Nicolas, scambiarsi con lui tenerezze. Ma mentre Katia è gelosa del suo ragazzo, lui dice di non provare lo stesso sentimento per la fidanzata e questo lo sconvolge, gli fa pensare che forse qualcosa si è spezzato.

In poche settimane i ruoli nella coppia tra Katia e Vittorio si sono ribaltati e pare che la coppia sia vicina a scoppiare.

