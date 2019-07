Solo le donne con questi tratti della personalità sono in grado di trovare il loro vero amore!

Secondo la nota pagina di appuntamenti IllicitEncounters.com gli uomini si innamorano delle donne che hanno determinate caratteristiche. Non basta avere ​​un corpo sinuoso ed un bel viso, la verità è che l’impatto visivo non è così importante come si potrebbe pensare poichè dopo un pò svanisce e per far durare quell’attrazione e far cadere il partner ai propri piedi bisognerebbe dimostrargli di avere quei tratti della personalità che fanno tanto impazzire gli uomini.

Per avere finalmente le idee chiare su ciò che piace davvero agli uomini, scoprite cosa è emerso quando è stata data loro la parola. Un sorriso? Un paio di tacchi alti? Forme piene? Cosa colpisce esattamente i maschi?

Gli uomini si innamorano delle donne che sono così:

1- Gli uomini amano le donne che sono autocoscienti e sanno cosa vogliono dalla loro vita. Avere la capacità di vedere i propri errori e imparare da essi sembra essere molto attraente per un uomo.

2- Una donna che sa riprendersi e ricominciare dopo le difficoltà è anch’essa molto attraente.

3- Anche una donna coraggiosa rientra nella lista delle caratteristiche dell’attrattiva!

4- Inoltre dovrebbe essere una persona che mostra fiducia in se stessa

5- Oltre al QI, EQ dovrebbe essere dotata di intelligenza emotiva!

6- Dovrebbe essere una persona prudente e responsabile, un’altra grande risorsa.

7- Gli uomini non disdegnano le donne che hanno la qualità di sapere ascoltare e consigliare.

8- Per completare il quadro della donna perfetta questa dovrebbe sapere come lusingare il suo uomo, riconoscere il suo valore ed apprezzarlo.

9- Dovrebbe anche essere abbastanza intraprendente.

10- Dosare bene saggiezza e avventura

