Massimo e Ilaria sempre più distanti: Ilaria infatti è sempre più presa dal tentatore, e Massimo è deluso.

La quinta puntata di Temptation Island 2019 parte subito con un delle coppie più discusse, Ilaria e Massimo. Massimo vede subito un video nel quale la fidanzata è sempre più vicino al tentatore Javier.

Massimo è convinto che oramai la sua fidanzata abbia preso la sua decisione e non capisce perché non decida da uscire e non riconosce più la sua fidanzata. Massimo, deluso e sdegnato da Ilaria, è sempre più vicino ad Elena e si fa consolare da lei .

Ilaria sempre più vicina a Javier

Anche durante il falò Massimo non ha vita facile, anche qui infatti ha assistito ad un video in cui Ilaria continua a scambiarsi baci e coccole con il tentatore. Lui commenta così: “Si sta a innamorà”. Intanto Ilaria si lascia andare a balli appassionati con Javier ed è la fidanzata a peggiorare la situazione dichiarando: “Io provo un attrazione mentale per te”. E aggiunge di considerarlo un ibrido tra un amico e un ragazzo. I due dopo una serata danzante sono molto vicini. Si vede che l’intesa tra loro è fortissima anche se non arrivano al bacio.

Anche Ilaria vede un video che la scuote parecchio, se non per i gesti almeno per le parole. Massimo infatti dichiara di annoiarsi con lei, di non essere più felice. Ilaria scoppia a piangere quando il fidanzato dichiara: “Nell’ultimo video non l’ho vista nemmeno più bella”. Ilaria è molto scossa dalle immagini e dalle parole del fidanzato. Continua a piangere e va via sconvolta, accompagnata dalle amiche. Ma non è finita qui. Filippo infatti annuncia nuovi sviluppi per la coppia romana già durante questa quinta puntata di Temptation Island 2019.

Intanto però gli ultimi rumors sulla coppia dicono che Massimo e Ilaria fuori dal programma potrebbero essere tornati insieme.

